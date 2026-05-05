Nuovo affondo di Trump contro il Papa: "Sta mettendo in pericolo molti cattolici"

L'ultima frase di Trump è destinata a riaccendere le polemiche. Il presidente degli Stati Uniti se l'è presa di nuovo con il pontefice Leone XIV. Ecco cosa ha detto all'emittente tv Salem News: "Il Papa sta mettendo in pericolo molti cattolici e molte persone". Ed ha aggiunto: "Preferisce (il santo padre, ndr) parlare di come sia accettabile che l'Iran abbia un'arma nucleare, non penso sia una buona cosa". Nulla di nuovo, concetti che aveva già espresso. Molti pensavano che fosse acqua passata, soprattutto visto che tra due giorni il segretario di Stato, Marco Rubio, in visita in Italia, sarà ricevuto anche dal pontefice, forse per provare a ricucire la "ferita".

L'incontro di Rubio con Papa Leone includerà una "conversazione franca" sulle politiche dell'amministrazione Trump. Lo ha anticipato l'ambasciatore americano presso la Santa Sede Brian Burch parlando con i giornalisti. "Le nazioni hanno disaccordi, e credo che uno dei modi per superarli sia... attraverso la fraternità e un dialogo autentico - ha detto Burch - Credo che il segretario stia venendo qui con questo spirito. Per avere una conversazione franca sulla politica statunitense, per impegnarsi nel dialogo".

Ma torniamo all'intervista di Trump a Salem News. Soffermandosi sulla guerra contro il regime di Teheran il presidente Usa osserva: "Se il popolo iraniano avesse le armi - che non ha perché qualcuno le ha prese - sono convinto che lotterebbe" contro il regime. "Non si può avere una popolazione disarmata contro gente con gli Ak-47, anche se fossero 250.

000 persone - ha proseguito Trump -. Sono molto combattuto su questo. Hanno perso 42.000 persone nelle prime due settimane (di proteste, ndr), e non voglio vedere una cosa del genere. Appena avranno le armi, combatteranno al meglio".