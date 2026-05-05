Peccati della carne

Noi, che abbiamo sempre guardato cosa fanno i Paesi del Nord Europa per poi fare l'esatto contrario, abbiamo letto con curiosità la notizia che arriva da Amsterdam: la città è diventata la prima Capitale al mondo a vietare la pubblicità di carne e auto a benzina negli spazi pubblici. E così dai cartelloni stradali, pensiline dei tram e stazioni della metropolitana sono spariti hamburger, Suv e voli low cost. "L'iniziativa punta ad allineare il paesaggio urbano agli obiettivi climatici che entro il 2050 prevedono la neutralità carbonica e il dimezzamento del consumo di carne", hanno spiegato le autorità cittadine, tutta gente che di solito viaggia in Mercedes-Benz Classe S con l'autista e nel 2050 sarà così vecchia da non doversi porre il problema... Peggio della società iper-consumistica c'è solo lo Stato etico.

Vabbè, peccato. Se ad Amsterdam togli le bitterballen con la senape, i kroketten e la carne stufata, cosa ti resta? Eutanasia e droghe libere...

Ah. Ma dopo, quando la furia ideologica sarà al culmine, vieteranno finalmente anche le biciclette, fatte di alluminio e gomma?

Appena abbiamo saputo della nobile e coraggiosa decisione, per prima cosa abbiamo ordinato una grigliata per cena e siamo corsi a casa sgasando.

Poi - carne in vendita per carne in vendita - ci siamo chiesti cosa ne sarà delle ragazze in vetrina nel Red Light District. E infine abbiamo capito da dove viene l'idea di Silvia Salis di vietare a Genova le pubblicità di auto, aerei e navi da crociera!

Quando c'è da copiare il peggio, la sinistra italiana è sempre il meglio.