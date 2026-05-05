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Guerra |Conflitto in Medio Oriente

Alta tensione ad Hormuz: scambio di colpi Usa-Iran. In azione anche elicotteri Sea Hawk e AH-64. Qatar e EAU chiudono lo spazio aereo

Diretta Alta tensione ad Hormuz: scambio di colpi Usa-Iran. In azione anche elicotteri Sea Hawk e AH-64. Qatar e EAU chiudono lo spazio aereo
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Tensione a Hormuz, dove scatta l'operazione americana Project Freedom

per ripristinare la libertà di navigazione. Gli Usa sostengono di aver aperto "un corridoio" per garantire il passaggio sicuro nello Stretto. Teheran smentisce e annuncia di aver sparato missili contro unità statunitensi.

CENTCOM: in azioni anche gli elicotteri Sea Hawk e AH-64

Il CENTCOM ha comunicato che il 4 maggio sono entrati in azione anche gli elicotteri Sea Hawk e AH-64 che hanno dato supporto a Project Freedom nello Stretto di Hormuz per "eliminare piccole imbarcazioni iraniane che minacciavano la navigazione commerciale". 

Qatar ed Emirati chiudono parzialmente lo spazio aereo

Secondo una notifica NOTAM il Qatar e gli Emirati Arabi Uniti nella serata di ieri hanno chiuso parzialmente il proprio spazio aereo

Araghchi, colloqui fanno progressi, Project Freedom è senza sbocco

"Gli eventi a Hormuz chiariscono che non esiste una soluzione militare a una crisi politica. Poiché i colloqui stanno facendo progressi grazie allo sforzo cortese del Pakistan, gli Stati Uniti dovrebbero guardarsi dall'essere trascinati di nuovo in un pantano da parte di malintenzionati. Lo stesso dovrebbe fare gli Emirati Arabi Uniti. Project Freedom è un progetto senza sbocco". Lo scrive su X il ministro degli Esteri iraniano Seyed Abbas Araghchi.

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