Il virus colpisce Bassetti. La Scala in quarantena

Il bollettino dei nomi famosi colpiti dal Coronavirus non distingue tra persone comuni e altre speciali, ma aiuta a capire come la pandemia sia tornata a colpire duramente, e senza fare distinzioni, in tutti gli ambienti. È di ieri la notizia che il cardinale Gualtiero Bassetti, 78 anni, arcivescovo di Perugia e presidente della Conferenza episcopale italiana, che riunisce tutti i vescovi del Paese, è positivo al Covid-19. «Il cardinale vive questo momento con fede, speranza e coraggio» fa sapere la Cei, aggiungendo che le sue condizioni sono «costantemente monitorate», considerata anche l'età dell'arcivescovo.

Si trova in quarantena l'intera orchestra della Scala, dopo che i tamponi eseguiti a ottantacinque professori d'orchestra, tra archi e percussioni, hanno portato alla luce la presenza di altri sei musicisti positivi. Il bilancio, che include anche membri del coro, salirebbe così a quota ventuno persone raggiunte dal virus.

Positivo al Covid, senza conseguenze almeno per i suoi fan, anche il notissimo volto tv Carlo Conti. «Voglio essere io a comunicarvi che purtroppo sono risultato positivo al Covid. Sono a casa, praticamente asintomatico, ma sotto controllo medico» ha scritto sui social Conti, che venerdì dovrebbe condurre da casa propria «Tale e quale show» su Rai1.

Sarebbe stato un sintomo a consigliare al cardinale Bassetti di sottoporsi al tampone. A comunicare sia l'esame che l'esito è stata la stessa Cei, che assicura verifiche rigorose: «Sono stati avviati gli accertamenti previsti per il tracciamento e la verifica dei contatti».

Nel suo ruolo di vescovo e di presidente della Cei, il cardinale ha visto numerose persone sia a Perugia che a Roma, dove è stato la scorsa settimana per incontri programmati, anche con i direttori degli uffici Cei. Nei giorni scorsi aveva continuato nella sua attività ma in streaming. In queste ore per lui si stanno seguendo le linee dei protocolli sanitari ed è anche allo studio l'agenda di tutti i suoi appuntamenti e delle persone con cui è entrato in contatto.