Tra virus e afa un'estate da dimenticare

Mamma mia che caldo, mai stata un'estate così calda, sebbene io ogni estate abbia avuto troppo caldo e sentito tutti che si lamentavano dal caldo. Cosa si fa? C'è chi va al mare, ma l'acqua è più calda della nostra temperatura corporea, un brodo di pollo, e i polli sono i bagnanti. Catastrofisti ambientalisti scatenati: è colpa del surriscaldamento globale! Negazionisti: no, è solo l'estate! Nel frattempo il virus dilaga, non muore col caldo, ma va? Per forza, avete tolto ogni precauzione. Però era una dittatura sanitaria! Allora non lamentatevi del virus. Al massimo della dittatura dei tassisti. Però forse questo Omicron è solo un raffreddore. Però c'è un amico che è in rianimazione. Un tassista? No, però è vecchio, ci sta.

Volendo possiamo starcene a casa con l'aria condizionata come faccio io, la tengo così bassa che muoiono perfino le zanzare. Anche perché è arrivata di nuovo la zanzara del Nilo, in Veneto è morto un uomo di ottantatré anni. Ok, però aveva ottantatré anni. Ok un cavolo, che significa, che perché uno è vecchio deve morire? Per una zanzara, poi? Del Nilo, poi? Chi l'avrà portata? Un immigrato o un turista italiano? Anche per capire, o almeno per prendere una posizione politica. In ogni caso gli ottantatré di oggi sono in sessanta di ieri, e i sessanta di ieri erano i quaranta dell'altro ieri. Però c'è la crisi energetica, per colpa della guerra. Se accendo l'aria condizionata mi sembra di stare con Putin. Però chi se ne accorge? Mica mi controllano l'aria condizionata, pago le bollette. Però è un fatto di coscienza. Però Draghi ha detto che tanto rimpiazziamo la Russia con l'Algeria. Saranno affidabili gli algerini? Ma sì, quindi se c'è l'Algeria posso spararmela pure a quindici gradi. Guarda che l'aria condizionata fa male, dice mia mamma, poi ti prendi il raffreddore. Il raffreddore è un virus, mamma. Però chi lo sa quanto dura Draghi, si è rotto le scatole giustamente. Elezioni subito! La parola agli italiani!

Ma siamo sicuri di voler dare la parola agli italiani? Guarda gli inglesi quando hanno dato la parola agli inglesi con la Brexit come si ritrovano. Ma cosa dici, fascista! Fascista tu! Comunque sia c'è sempre la montagna. Però c'è il rischio che ti crolli addosso un ghiacciaio. Ovvio, perché c'è il surriscaldamento globale. Ancora? I ghiacciai sono sempre caduti. Ma queste centrali nucleari vogliamo farle o no? No, e poi le scorie? Mettitele tu, a casa tua. Insomma, dove vai in vacanza? Mi sa che a questo punto mi faccio una canna, guarda. Che sei del Pd, che vuole le droghe leggere legali? Un lambrusco va bene? Però senza aria condizionata, sennò stai con Putin. Hai sentito che caldo? A proposito, la Nasa dice che un asteroide come quello che estinse i dinosauri potrebbe arrivare in qualsiasi momento. Sul serio? Magari.