Virus, Forza Italia contro Conte: "Per parlare di Fase 2 e rimandare preferisce i social"

" A forza di frequentare quotidianamente il suo portavoce, Rocco Casalino, il premier Giuseppe Conte deve essersi davvero convinto di vivere nella Repubblica di Facebook". A sferzare un attacco all'esecutivo giallo-rosso al presidente del Consiglio è Giorgio Mulè, deputato e portavoce del gruppo dei parlamentari di Forza Italia, che lamenta come nella giornata in cui Conte è atteso alla Camera e al Senato per le comunicazioni sull'emergenza legata al nuovo coronavirus, " il premier non trova di meglio da fare che postare un suo lungo e articolato intervento sulle modalità della cosiddetta Fase 2 ". Ma, secondo Mulè, nel " testo affidato ai social non c'è la minima certezza su nulla ".

"Governo incapace di decidere"

Mulè, che riconosce in questo atteggiamento lo "stile del governo che si circonda di centinaia di esperti" ma che è "incapace di decidere", ha sostenuto anche che l'esecutivo giallo-rosso sia " dilaniato al suo interno dalla vergognosa spartizione delle poltrone, che tanto facevano gridare allo scandalo gli ipocriti grillini ". E conclude: " Alla sua indefinita platea virtuale, infatti, il premier rimanda ai prossimi giorni per illustrare il piano della ripartenza. Volete mettere la comodità di affidare a un post sui social la 'verità' piuttosto che affrontare in Parlamento quei fastidiosi componenti delle opposizioni? ".

Il (lungo) post di Conte