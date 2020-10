Covis, positiva ex ministro della Salute Beatrice Lorenzin

Ai due senatori del Movimento CinqueStelle risultati positivi al Covid-19 negli scorsi giorni, si aggiungono oggi anche i casi dell'ex ministro della Salute Beatrice Lorenzin (Partito Democratico) e del sottosegretario agli Esteri, Riccardo Merlo.

"Purtroppo sono risultata positiva al coronavirus. In questo momento ho un po' di febbre e mal di gola, ma sono sotto monitoraggio e la situazione è tranquilla" , spiega sulla sua pagina Twitter la deputata dem. "Comincio le cure. Grazie all'aiuto di medici e infermieri sono sicura che vincerò! È proprio una bestiaccia di virus" , aggiunge ancora l'ex ministro, "però se io che sono particolarmente attenta sono rimasta contagiata, allora essere contagiati è più facile di quello che pensiamo" . Beatrice Lorenzin manda poi un abbraccio "a tutte le altre persone che in questo momento sono nelle mie condizioni: io ho figli e marito negativo, ho il problema di come organizzare la famiglia, l'isolamento, la quarantena... Non è facile per nessuno. Prestiamo tutti attenzione" , conclude la deputata.

Non si tratta, come anticipato, di un caso isolato, dato che anche il sottosegretario agli Esteri Riccardo Merlo è risultato positivo al Covid-19. A causa di ciò anche tutti i membri della commissione Esteri della Camera, deputati e personale, saranno sottoposti a tampone per il fatto di essere entrati in contatto col sottosegretario. "Probabilmente mi ha contagiato il mio autista. Lui ha avuto la febbre e poi l'ho avuta io. Indosso sempre la mascherina, anche in macchina, ma forse bisognerebbe iniziare a fare come i taxi, mettere cioè una barriera tra autista e passeggero" , spiega Merlo su Twitter. "Mi sento bene e pronto a combattere questa battaglia. Saluti a tutti gli italiani all'estero da Roma" .

Il caso di positività di Lorenzin ha di fatto causato l'annullamento della seduta in commissione Bilancio della Camera programmata per oggi, durante la quale si sarebbe dovuto discutere del Recovery Fund e dell'individuazione delle priorità a cui destinare il finanziamento dell'Unione Europea.