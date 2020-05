Renzi attacca Conte e parte l'offensiva di Di Battista: "Merita l'oblio, derenzizziamoci"

Il suo intervento di ieri, in Senato, aveva scatenato una serie di polemiche e oggi il leader di Italia viva, Matteo Renzi, è tornato a parlare del passaggio che tanto ha fatto discutere. Quello, cioè, in cui l'ex segretario del Partito democratico chiamava in causa i morti di Bergamo e di Brescia, dicendo che sarebbe stata la loro volontà quella di riaprire. Oggi l'ex primo ministro si è detto dispiaciuto per l'equivoco, ma ha chiarito subito: " Le mie parole sono state strumentalizzate ".

"Chi fa polemica cerca lo scontro"

Lo ha fatto durante una diretta Facebook, organizzata per il primo maggio, in Renzi ha esordito dicendo: " Mi dispiace per un passaggio del mio discorso di giovedì che ha creato polemiche, ma a me, l'idea che una persona possa morire da sola mi fa uscire di testa. Il fatto poter avere qualcuno accanto, per me fa la differenza ". E ancora: " Quando ho visto il corteo delle bare a Bergamo sui camion dell'esercito, la cosa sconvolgente era l'anonimato. Ieri ho fatto un passaggio che tutto era tranne un attacco: chi ha voluto fare polemica cerca un appiglio per lo scontro. Ma io non rilancerò polemiche assurde su una cosa su cui si deve solo silenzio e rispetto ".

"A Conte le cose le dico in Aula"

" Ho parlato dopo l'informativa del presidente Conte. Ho detto al premier che io non faccio complotti e se ho qualcosa da dire vado in Aula e lo guardo neglio occhi, parlando chiaro. Ho parlato della Costituzione e della libertà, ho citato Seneca e Martinazzoli, ho fatto proposte sull'economia e sulla ripartenza. Ma naturalmente ci saranno sempre punti su cui, chi vuole, può fare polemica ", ha specificato Renzi. Che ha aggiunto: " Sono stato accusato di non aver onorato i morti di coronavirus. Io ho reso omaggo più volte ai caduti.Tuttavia, a chi vuole fare polemica sempre, per una frase estrapolata e strumentalizzata, ribadisco il concetto: ascoltate l'intervento e se avete da criticare fatelo sui contenuti, non sui pregiudizi. Ascoltate ".

Di Battista: "Renzi merita l'oblio"

E sempre tramite social è arrivato il contrattacco del pentastellato Alessandro Di Battista, che con un lungo post sulla sua pagina Facebook ha attaccato direttamente il leader di Italia viva: " Qualcuno si stupisce del cinismo di Renzi, capace persino di tirare in ballo i morti di Bergamo e Brescia per un po' di visibilità. Io no. Conosco il soggetto e conosco i suoi reali obiettivi che nulla hanno a che fare con la politica. Che le sue parole suscitino indignazione è più che normale, tuttavia sarebbe meglio metter da parte la rabbia e pensare a come disinnescarlo una volta per tutte. Renzi, ormai da anni, non è più un politico. Lui per primo sa che non tornerà mai ad essere Premier o Ministro ".

Nel suo articolato post, il celebre attivista del Movimento 5 stelle ha spiegato anche le motivazioni per cui, secondo lui, Renzi si sarebbe espresso contro il leader dell'esecuitvo giallo-rosso: " È vero, detesta Conte, d'altro canto è più che nromale che un tipo che sta sulle palle persino a se stesso invidi un presidente con un alto gradimento popolare. È frustrato, ma non così stupido da far cadere un governo che prova a ricattare per ottenere nomine e prime pagine sui giornali. Denaro e potere, siamo alle solite ". E ancora: " Uomini ben più importanti e potenti di lui brigano per far cadere il governo in questo momento. E non lo fanno per avere 'i ritagli dei giornali'. Figuriamoci, semmai i giornali li comprano. Lo fanno perché un governo tecnico/di unità/di tutti, e quindi non dei cittadini, per loro è una garanzia. Nei prossimi mesi, ci saranno da spendere decine di miliardi di euro nella ricostruzione. Pensate davvero che i soliti boiardi di Stato non stiano già tramando per rifilarci nuovi Mose o Ponti sullo stretto? ".

Di Battista: "Derenzizziamoci"