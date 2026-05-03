La visita del Pontefice alla Sapienza e il precedente buio con Benedetto

Sono passati 18 anni da quel 17 gennaio del 2008, quando l'allora Papa Benedetto XVI fu costretto a fare un passo indietro e a rinunciare alla visita all'Università La Sapienza di Roma dove avrebbe tenuto un'allocuzione sul tema del rapporto tra fede e ragione. Un discorso che non ha mai pronunciato, ma che avrebbe inviato qualche giorno dopo affinché ne restasse traccia. In quell'occasione, il Papa teologo, citando il motto Veritas liberabit vos, ricordava il ruolo fondamentale dell'Università nella ricerca della verità. Chiedeva, Benedetto XVI, che ci fosse un dialogo fecondo tra fede e ragione e rifletteva sul ruolo dell'università e sulla sua missione culturale. Ratzinger aveva già tenuto un discorso alla Sapienza nel febbraio 1990. Ma da cardinale. Nel 2008 invece l'invito era stato contestato da un gruppo di docenti e studenti. Una lettera aperta del prof. Marcello Cini, indirizzata al rettore e firmata da 67 docenti dell'Università a cui si aggiunsero altri 700 tra professori e scienziati costrinsero il Papa tedesco alla rinuncia.

Dopo 18 anni, la speranza è che la storia non si ripeta. Leone farà una "visita pastorale" all'Università La Sapienza, l'ateneo più grande d'Europa, fondato nel 1303 proprio da un Papa, Bonifacio VIII. L'arrivo di Prevost è previsto alle 10.20 alla Cappella universitaria, dove sosterà per un breve momento di preghiera e saluterà un gruppo di studenti. Poi, nel piazzale centrale della Città universitaria, saluterà gli studenti alla scalinata monumentale. Dopo aver scoperto una targa in ricordo della visita, saluterà il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione della Sapienza. Leone visiterà inoltre la mostra "Sapienza e i Papi".

Ma il momento più atteso è quello in Aula Magna, dove davanti a studenti e docenti, Leone pronuncerà un discorso. E chissà che non manchi di citare qualche passaggio del testo, mai letto, del suo predecessore Ratzinger.