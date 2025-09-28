Sequestro lampo, giallo sul movente

È stato un sequestro lampo. Il 17enne di Vittoria (Ragusa) rapito giovedì sera da due uomini incappucciati è sano e salvo a casa. Rilasciato incolume il giorno dopo. Cosa abbia significato il rapimento è ancora un giallo. Gli inquirenti non trascurano nessuna pista, ma non vi sono tracce di estorsione. Sono stati sentiti gli amici testimoni del rapimento, i familiari e gente vicino al 17enne e alla famiglia, nota a Vittoria in quanto il padre è un imprenditore che opera al mercato ortofrutticolo di Vittoria, il più grande d'Europa. "Allo stato non abbiamo elementi che facciano pensare a una fattispecie di carattere estorsivo ha detto il procuratore capo di Ragusa, Francesco Pulejo -. Se verranno fuori, gli atti saranno immediatamente trasmessi a Catania. Si continua a indagare".

Vittoria era piombata nell'incubo di un ritorno della mafia vecchio stampo e il sindaco, Francesco Aiello, ha invocato una presenza più massiccia di forze dell'ordine. Queste ultime non si sono risparmiate e i sequestratori potrebbero essersi sentiti braccati. "Siamo intervenuti tempestivamente ha detto il questore di Ragusa, Marco Giambra e abbiamo iniziato subito l'attività investigativa e il controllo della zona. L'attività continuerà con massimo impegno per fare luce. La prima cosa a cui tenevamo era che tornasse sano e salvo e così è stato". "Le condizioni del giovane sono buone", ha detto il procuratore. I rapitori gli avrebbero dato da mangiare e bere. Resta il fatto che il sequestro c'è stato, per cui il messaggio di intimidazione è arrivato forte e chiaro. Per cosa, si sta cercando di capirlo. Giovedì, alle 21.30, il 17enne era con amici davanti casa quando sono scesi da una Panda bianca due incappucciati. Lo hanno prelevato, lasciando a terra il suo cellulare e sono fuggiti in auto, scortati da una Panda nera.

Una telecamera ha ripreso le auto dirigersi verso la Statale che conduce fuori Vittoria. Lì sarebbe stato trattenuto in un casolare e, nella serata di venerdì, rimesso in auto e lasciato in campagna. Un amico lo ha visto e lo ha condotto in commissariato.