Voli esotici a 30mila euro. Follie dei viaggi d'agosto (e come spendere meno)

Rinviate il viaggio di coppia che sognate di fare da una vita, se la destinazione è l'Oceania: è la tratta più costosa al mondo. Meglio diventare proprietari di un' auto elettrica oppure di un rustico di montagna. Già, perché se pensate di partire i primi di agosto e tornare dopo tre settimane rischiate di sborsare 30mila euro e qualche spicciolo per un biglietto andata e ritorno. Per una sola persona, ovviamente. Se siete in coppia la cifra raddoppia e con 60mila euro ci scappa anche un monolocale da mettere a reddito. Ma, se siete fortunati e azzeccate le dati giuste queste cifre potrebbero quasi dimezzare. Così da Fiumicino potreste metter piede a Port Vila, dopo due scali, nella Repubblica di Vanuatu con «soli» 16mila euro. Sempre cadauno.

Scartata l'Oceania, si potrebbero accantonare (almeno per questa stagione) anche le isole Samoa in Polinesia, meta ambita per coppie che usano ancora fare il viaggio di nozze. Per un biglietto aereo con partenza il 14 agosto e rientro 20 agosto, si arriva a spendere 23.362 euro, e bisogna sobbarcarsi pure due scali. Anche le isole Fiji, sembrano quest'anno off limit. Un biglietto da Fiumicino a Suva (partendo il 14 agosto e tornando il 21 agosto) costa 15.185 euro se si sceglie l'opzione più veloce (circa 30 ore di volo a tratta), ma il prezzo più lievitare a 19.490 euro. Misteri delle compagnie. Quasi allo stesso prezzo si può sbarcare a Guadalcanal, nell'arcipelago delle Isole Salomone, con le tariffe dei voli che raggiungono quota 18.797 euro. E queste sono le destinazioni attualmente più care del pianeta secondo uno studio del Codacons. Ma l'elenco delle mete dai voli molto costosi è lungo e comprende anche Congo, nuova Zelanda, Indonesia, Australia.

Meglio fermarsi in Italia? Anche qui certe tratte nazionali sembrano diventate proibitive, visto che già a maggio scorso l'Istat aveva rilevato un aumento medio dei biglietti aerei del 40%. Ma qualche stratagemma per risparmiare fino al 20% sul costo di ogni biglietto c'è. Bisogna giocare d'astuzia e Assoutenti ha messo a punto un decalogo di buoni consigli voli nazionali ed esteri.

Prima regola, pianificare bene le vacanze, per tempo in modo acquistare i biglietti non a ridosso della partenza, verificando i prezzi sia sui siti delle compagnie aeree, sia sui vari portali online dove le agenzie offrono biglietti a prezzi più bassi. Costa di meno partire tra il lunedì e il mercoledì. Domenica è la giornata peggiore per viaggiare ma sembra, secondo alcuni studi, anche la giornata migliore per prenotare voli con sconti anche del 10%.

Utile anche puntare la sveglia alle due di notte per navigare sui siti delle compagnie: si risparmia almeno il 10% se si prenota con due mesi di anticipo un volo nazionale, mentre si abbatte il prezzo di un internazionale se il biglietto si acquista sei mesi prima della partenza. Dopo la scelta della compagnia bisogna fare attenzione a cosa viene incluso nel biglietto. Commissioni, polizze assicurative e altri servizi spesso sono costi aggiuntivi al prezzo del volo. Esempio: vuoi scegliere il posto a bordo del velivolo? Sono 10 euro in più. Vuoi portare in cabina un bagaglio più grande? Dovrai pagare almeno 20 euro in più, oppure dovrai acquistare il bagaglio delle dimensioni richieste, facendo attenzione perché ogni compagnia ha le sue!

Altro accorgimento importante per limare sulla tariffa, è quello di monitorare i prezzi per le partenze da aeroporti diversi rispetto a quello della città dove si risiede e il volo di ritorno di una compagnia diversa rispetto a quella utilizzata per l'andata. Infine si può risparmiare con l'acquisto di biglietto open-jaw, che fa atterrare in un aeroporto e ripartire da un altro scalo situato in una città diversa.