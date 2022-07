Weber attacca Conte: "M5S irresponsabile, l'Ue ha bisogno Italia stabile"

Il Senato ha dato il via libera al dl Aiuti, su cui il governo aveva posto il voto di fiducia. L'ok è arrivato con il voto favorevole di 172 senatori, 39 contrari e nessun astenuto. Come avevano anticipato i senatori del Movimento 5 Stelle non hanno partecipato al voto. Il decreto diventa legge, ma la tenuta del governo è a forte rischio. La mossa di Giuseppe Conte è stata biasamata da quasi tutti i principali partiti - considerato il momento storico - pure dagli alleati dal Pd. E anche Manfred Weber non ha lesinato critiche al leader pentastellato.

Intervenuto ai microfoni dell'Ansa, il presidente e capogruppo del Partito popolare europeo ha definito "irresponsabile e incomprensibile" lo strappo del M5s sul governo. Un giudizio netto, tranchant, che stronca l'operato di Conte. Weber ha aggiunto: "Di fronte alla recessione economica e alle continue sfide della guerra russa in Ucraina, l'Europa ha bisogno di un governo stabile a Roma. Disertando il governo Draghi, gli estremisti 5 Stelle non solo peggiorano le prospettive economiche dell'Italia ma anche dell'Europa".

L'allarme di Weber è stato lanciato da altri esponenti di spicco della politica italiana e europea negli scorsi giorni. "Irresponsabile" è il termine più utilizzato per definire l'azione grillina. Come evidenziato in precedenza, anche il Partito Democratico ha stigmatizzato l'assenza in aula dei senatori 5 Stelle. Perentorio Andrea Marcucci: "Come ha detto Letta oggi e come hanno detto Franceschini e Orlando nei giorni scorsi, la decisione irresponsabile di M5S chiude definitivamente ogni ragionamento su una possibile alleanza". Addio campo largo.