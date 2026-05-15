Xi-Trump, il dialogo dei giganti: "Un futuro fantastico insieme"

Xi Jinping accoglie Donald Trump a Pechino per un vertice che il presidente americano definisce "un onore come pochi altri", fiducioso che "avremo un futuro fantastico insieme". Il leader cinese ricambia, spiegando che la relazione tra Stati Uniti e Cina è la più rilevante al mondo: "Dobbiamo farla funzionare e non rovinarla mai", dice. Allo stesso tempo, tuttavia, lancia un secco avvertimento, precisando che Taiwan rimane la questione fondamentale nei rapporti bilaterali e, se gestita male, potrebbe creare una "situazione molto pericolosa", e spingere i due Paesi verso un "conflitto". Per Xi, Washington e Pechino dovrebbero essere "partner e non rivali", e spiega di essere "felice" per la visita in un momento in cui il mondo si trova a un "bivio". Mentre il comandante in capo parla di colloqui "estremamente positivi e costruttivi", annunciando di aver invitato il leader cinese alla Casa Bianca a settembre. Uno dei temi centrali delle conversazioni è stato ovviamente la guerra in Iran e la conseguente crisi energetica globale. Trump e Xi hanno concordato sul fatto che lo Stretto di Hormuz "deve rimanere aperto" e "l'Iran non potrà mai dotarsi di armi nucleari", secondo quanto riferisce un funzionario della Casa Bianca, mentre lo stesso presidente Usa spiega che l'omologo di Pechino "ha detto che non fornirà equipaggiamento militare" a Teheran e "lo ha affermato con grande fermezza". "Lo ha detto oggi ed è una dichiarazione importante", prosegue con Fox News, precisando che Xi "vorrebbe vedere Hormuz aperto e ha assicurato: Se posso essere d'aiuto in qualsiasi modo, vorrei dare una mano". Sul fronte di Taiwan, invece, il segretario al Tesoro Scott Bessent anticipa che Trump si esprimerà ulteriormente sulla questione "nei prossimi giorni", e comunque non sarebbe un vertice Usa-Cina senza che emerga questo tema. "Il presidente comprende le questioni in gioco e le sensibilità che ruotano attorno a tutto ciò - prosegue Bessent -. Chiunque abbia sostenuto il contrario non capisce lo stile negoziale di Trump". Mentre il segretario di Stato americano Marco Rubio sottolinea che la politica degli Usa su Taiwan è "invariata" dopo il vertice: "È rimasta sostanzialmente invariata nel corso di diverse amministrazioni e lo è tuttora". Sul fronte economico, invece, Xi sostiene che i legami tra Cina e Stati Uniti sono reciprocamente vantaggiosi: "I nostri team hanno raggiunto risultati nel complesso equilibrati e positivi. Si tratta di una buona notizia per i cittadini dei due Paesi e per il mondo", chiosa il leader del Dragone, ribadendo che i fatti hanno dimostrato più volte che le guerre commerciali non hanno vincitori, e "laddove esistono disaccordi e attriti, la consultazione su un piano di parità è l'unica scelta giusta". Il governo di Pechino riferisce che al centro del summit ci sono stati anche il conflitto in Ucraina e la penisola coreana: "Hanno scambiato opinioni sulle principali questioni internazionali e regionali", fa sapere il ministero degli Esteri. Secondo Richard Haass, diplomatico statunitense di lunga data, i resoconti diffusi dai due Paesi riflettono quanto siano profondamente diverse le rispettive priorità. "Per la Cina, ovviamente, ciò che conta di più è Taiwan, Taiwan e ancora Taiwan - spiega a Npr -.

Per gli Stati Uniti, invece, le questioni in gioco sono molteplici". Pur se ritiene che non verranno raggiunti accordi particolari, a suo parere l'atteggiamento pacato e le parole positive che si sono scambiate i due presidenti rappresentano un "buon segno".