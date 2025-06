Zelensky lancia l'allarme: Usa ed Europa ci stanno abbandonando

Ascolta ora 00:00 00:00

Nelle ultime ore Zelensky (nella foto) sembra maggiormente tormentato da un senso d'abbandono, piuttosto che dalle truppe russe che stanno cannibalizzando l'oblast di Sumy e le periferie del Dnipropetrovsk. Il conflitto in Medioriente ha fatto saltare il banco, cambiando scenari e priorità. Il presidente lo sa bene e lancia un appello che si può sintetizzare così: non lasciateci soli. «Spero che i Paesi occidentali che sostengono l'Ucraina non riducano i loro aiuti a causa dell'intervento militare d'Israele contro l'Iran. L'ultima volta che è accaduto è stato un fattore che ha rallentato il sostegno a Kiev», ha spiegato riferendosi ai raid dello scorso autunno. Il sostegno europeo sta rallentando in un contesto di parziale disimpegno americano sotto Trump, ha denunciato Zelensky. «La coalizione dei volenterosi sta frenando. L'Europa non ha ancora deciso se sarà al nostro fianco senza gli Usa, e Trump è l'unico che può fermare tutto».

Lo rassicura la von der Leyen rivelando che l'Ue ha erogato un nuovo miliardo di euro, portando il sostegno totale a quasi 150 miliardi dall'invasione. Kiev comunque è sempre pronta a negoziare con Mosca, «ma solo attraverso il cessate il fuoco», afferma il ministro degli Esteri Sybiha. Poi però c'è la stoccata finale di Zelensky che ritiene che «Washington sta avendo una conversazione calorosa con Mosca, e questo approccio non contribuisce affatto alla fine della guerra».

La conversazione, telefonica, ieri c'è stata davvero tra Putin e Trump. Hanno parlato soprattutto d'Israele, ma il tycoon ha ribadito ancora una volta il suo interesse per una rapida conclusione del conflitto e lo Zar di voler proseguire i negoziati. Tuttavia il New York Times, citando una fonte anonima della Casa Bianca, ha rivelato che «se la Russia dovesse impadronirsi del Dnipropetrovsk, ciò complicherebbe la posizione dell'Ucraina in qualsiasi negoziato», aggiungendo «la ridistribuzione Usa delle capacità militari e d'intelligence a favore Israele può essere realistico». Notizia poi confermata dal capo del Pentagono Pete Hegseth.

Nel 1.207° giorno di scontri, i russi hanno bombardato Sumy. «La situazione è difficile. C'è paura e ansia diffusa, soprattutto tra i bambini», dice il capo della Croce Rossa regionale Shapoval. Le truppe di Mosca avanzano anche nel Donetsk, conquistando Zeleny Kut. Nella notte le forze russe hanno lanciato 58 droni sull'Ucraina orientale. La difesa aerea ne ha neutralizzati 43. Il servizio d'intelligence ucraino ha arrestato un agente russo che stava pianificando di assassinare a Odessa il colonnello Oleksandr Tonenchuk, comandante della 39esima Brigata.

Intanto l'Ucraina ha ricevuto dalla Russia i corpi di altri 1200 soldati, nel quadro dell'accordo di Istanbul. È il quarto scambio in una settimana. Una fonte del Cremlino ha sottolineato che Kiev, da parte sua, non ha consegnato una sola salma a Mosca, ma che procede bene lo scambio paritario di prigionieri di guerra.