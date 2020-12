"Zona rossa dal 21 dicembre": così Conte manda gli italiani in confusione

Alle 22 del 18 dicembre, la confusione degli italiani è corsa sui social e sugli smartphone. "La zona rossa parte il 21 o il 24???", "Ma quindi quando ci chiude?", "Aspetto che escano gli articoli perché non ci ho capito nulla" : questi sono alcuni dei messaggi che si trovano su Twitter e che gli italiani si sono scambiati durante la conferenza stampa di Giuseppe Conte sulle regole del Natale. Solo un anno fa sarebbe stato impensabile dover attendere una conferenza del presidente del Consiglio, a 6 giorni dalla vigilia di Natale, per sapere con quante persone poter stare a tavola e quanti parenti invitare per mangiare il panettone. Ma il 2020 è anche questo. Oltre all'assurdità di questo scenario, ieri Giuseppe Conte tra una data, una distanza, l'età minima e massima per partecipare alle di famiglia, si è anche reso protagonista di una gaffe.

Dal 21 al 6 gennaio gli italiani saranno impegnati in una lunga sessione di Strega comanda colore, in cui a guidare il gioco c'è proprio il presidente del Consiglio. Da giallo (21-23 dicembre) si passa al rosso (24-27 dicembre), poi all'arancione (28-30 dcembre. Si torna subito al rosso (31 dicembre-3 gennaio), si scivola all'arancione (4gennaio) ma è meglio non abituarcisi, perché si risalta in zona rossa (5-6 gennaio) per poi atterrare magicamente in zona gialla: questa è la sintesi delle feste di Natale in Italia. Già così non sarà facile districarsi, soprattutto per chi ha attività commerciali e deve capire come e quanto potrà o non potrà aprire. Per rendere ancora più complicate le feste di Natale, però, Giuseppe Conte è scivolato in una gaffe proprio nell'elencare la date per la suddivisione del Paese e così, chi in quel momento guardava la conferenza stampa di Giuseppe Conte e non il Grande Fratello, è andato in confusione.