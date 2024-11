Polizze Vita, con la tecnologia più facile trovarle su misura e subito (magari a sconto)

Ascolta ora 00:00 00:00

Le polizze vita rappresentano uno degli strumenti finanziari più utilizzati dagli italiani, tanto per proteggere il proprio futuro quanto per garantire un'eredità ai propri cari. Da anni, queste soluzioni giocano un ruolo fondamentale nella pianificazione economica di famiglie e individui. Vediamo insieme come funzionano, i costi, i rendimenti e le recenti innovazioni tecnologiche che stanno cambiando il settore.

Ma che cosa sono? Contratti assicurativi che prevedono il versamento di un capitale o una rendita al beneficiario in caso di morte dell'assicurato o al raggiungimento di determinate scadenze temporali. In Italia, secondo l'Ania, queste coperture costituiscono circa i due terzi del mercato assicurativo Vita, con un volume di premi raccolti nel 2023 superiore a 90 miliardi di euro. Esistono principalmente tre tipologie. Da una parte le polizze Ramo I che garantiscono una crescita lenta ma sicura del capitale grazie a investimenti prevalentemente in titoli di Stato e obbligazioni. Sono ideali per chi cerca stabilità e protezione del capitale, con rendimenti medi annui attorno al 2-2,5% negli ultimi anni. Vi sono poi le polizze Ramo III (polizze miste che uniscono la copertura a forme di risparmio) e quelle di Ramo V (unit-linked), entrambe legate al valore di fondi d'investimento. Offrono rendimenti potenzialmente più alti (tra il 4% e il 6% annuo), ma anche un rischio maggiore, poiché il capitale può subire variazioni legate all'andamento dei mercati finanziari.

Il costo di una polizza vita varia a seconda della compagnia, della tipologia scelta e dei servizi aggiuntivi. Le spese di gestione variano tra l'1% e il 3% annuo del capitale investito. Le polizze tradizionali tendono a essere meno onerose rispetto a quelle legate ai fondi d'investimento. Le polizze tradizionali (Ramo I) si mantengono su tassi moderati ma stabili, mentre le unit-linked possono beneficiare di cicli positivi dei mercati azionari, con una crescita potenziale maggiore. Secondo il Centro Studi Itinerari Previdenziali, i rendimenti medi delle polizze vita sono competitivi rispetto ad altre forme di investimento a basso rischio, come i conti deposito o le obbligazioni governative, rendendole una scelta attraente per una strategia finanziaria diversificata.

Uno dei principali punti di forza delle polizze vita è il loro inquadramento fiscale favorevole e le tutele legali che offrono. I benefici includono, in primo luogo, l'esenzione dall'imposta di successione. I capitali maturati non entrano a far parte dell'asse ereditario, consentendo una trasmissione diretta e senza tassazioni aggiuntive. Altro vantaggio competitivo è l'impignorabilità. Le somme destinate ai beneficiari non possono essere aggredite dai creditori, a meno di comprovati casi di frode. Infine è prevista una detrazione fiscale al 19% per i redditi fino a 120mila lordi annui e per i contratti con vincolo di durata minima quinquennale per un massimo di 530 euro (100,7 euro annui) per le polizze base, di 750 euro per le polizze vita rischio morte che tutelano le persone con disabilità grave e di 1.291,14 euro per le polizze vita che coprono il rischio di non autosufficienza.

L'innovazione tecnologica, e in particolare l'Intelligenza Artificiale (IA), sta trasformando profondamente il mondo delle assicurazioni. Le compagnie assicurative in Italia stanno sfruttando algoritmi avanzati per migliorare diversi aspetti del servizio. Le nuove tecnologie consentono di valutare in modo accurato il profilo di rischio di ogni assicurato, offrendo prodotti su misura e migliorando la soddisfazione del cliente. L'IA consente, inoltre, l'automazione dei processi: che rende più rapide le operazioni amministrative relative alle richieste di risarcimento grazie a sistemi di machine learning. Gli algoritmi avanzati, infine, tutelano dalle frodi, analizzano i comportamenti degli utenti per mitigare il rischio di truffe, contribuendo a ridurre i costi complessivi. Secondo l'Ania, l'utilizzo di queste tecnologie potrebbe portare a una diminuzione dei costi operativi delle compagnie assicurative fino al 30% entro il 2025.

Rendimenti garantiti, sicurezza e massima tutela fanno sì che le polizze vita

non siano uno strumento riservato solo alle generazioni più mature in quanto anche i giovani possono trarne beneficio, utilizzandole come mezzo per accumulare risparmio a lungo termine o per tutelare il proprio patrimonio.