Post pandemia: pubblico dimezzato

Bene, ma non benissimo. Cinetel ha diffuso una anticipazione dei risultati definitivi del botteghino 2022. Come sono andati gli incassi? Meglio rispetto al 2021, ma piano prima di stappare lo spumante, rigorosamente italiano. Se è vero che i 306.611.372 euro complessivi e i 44.534.226 biglietti staccati rappresentano, rispetto ai dati di dodici mesi fa, rispettivamente un +81 per cento di incassi e un +79 di presenze, non bisogna esultare più di tanto. Il 2021 che ci eravamo lasciati alle spalle fu un anno tormentato dal Covid, quello della riapertura faticosa delle sale. I primi cinema avevano riaccolto il pubblico soltanto dal 26 aprile e fino a giugno bisognava cercare con il lanternino gente disposta a pagare per vedere un film su grande schermo.

Più interessante il raffronto fatto da Robert Bernocchi, di Cineguru, sul periodo luglio-dicembre. Ebbene, rispetto al 2021, il 2022 ha avuto soltanto un +6 per cento di incassi, con i risultati di settembre, ottobre e novembre addirittura peggiori di quelli del 2021. A maggior ragione, se andiamo a prendere la media del triennio pre-Covid, ovvero quella del periodo 2017-2019, il dato del 2022 impallidisce e non di poco. Stiamo infatti parlando di un decremento del 48 per cento degli incassi e del 51 delle presenze. In sostanza, uno spettatore su due, dopo la pandemia, ha evitato di tornare al cinema.

Detto che i tre film più visti sono stati Avatar - La via dell'acqua (oltre 27 milioni d'incasso), Minions 2 (14,7 milioni) e Doctor Strange nel multiverso della follia (13,6 milioni), come sono andati i titoli italiani? I nostri tre film che nel 2022 hanno incassato di più sono stati La stranezza (5,4 milioni d'incasso), Il grande giorno (oltre 4 milioni) e Me contro te - Persi nel tempo (3,5 milioni). Il Tricolore ha contribuito a portare, nelle casse degli esercenti, quasi 60 milioni e 9,3 milioni di biglietti staccati. In pratica siamo sul 21 per cento del totale, in linea con la media delle produzioni nazionali nel triennio 2017-2019.

Incassi minori, film distribuiti in calo? Non proprio, considerando, secondo Cinetel, che i nuovi titoli sono stati, nel 2022, più di 620, un dato anche questo in linea con la media di circa 632 titoli per lo stesso periodo del triennio 2017-2019. Quando, però, incassavano il doppio.