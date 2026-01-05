Pranzo d'autore per 200 clochard per una Befana solidale e gustosa

Sarà un menu interamente vegetariano quello servito domani a mezzogiorno a duecento senzatetto milanesi in uno degli alberghi più lussuosi della città, l'Hotel Principe di Savoia di piazza della Repubblica 17 nell'ambito della Befana del Clochard organizzata dai City Angels: penne rigate alla Norma, strudel vegetariano con verdure del Principato di Monaco e vellutata di mozzarella, confit di pomodoro, panettone tradizionale del Principe con le sue salse. A cucinarlo lo chef personale del principe Alberto di Monaco, Christian Garcia, con l'aiuto di altri due chef di buon nome: Fabrizio Cadei, executive chef dell'hôtel, e Stefano Benedetti, lo chef dei banchetti. A servire il pranzo, come ogni anno, personaggi noti delle istituzioni, della cultura, dello spettacolo e del giornalismo, tutti con la pettorina dei City Angels, dal sindaco di Milano Giuseppe Sala ai suoi predecessori Gabriele Albertini e Letizia Moratti,a dare un senso bipartisan e totalmente apolitico all'evento. E poi il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, la scrittrice Melania Rizzoli, i musicisti Dario Baldan Bembo, Mario Lavezzi e Alberto Fortis, lo showman Umberto Smaila, il comico Max Pisu e il critico gastronomico Edoardo Raspelli. Il quale così presenta l'evento: "Qualcuno magari ci critica; dice che noi vip siamo alla ricerca di pubblicità: io so solo alcune cose: i mi commuovo sempre: come tutti gli anni avrò le lacrime agli occhi, per tanti motivi diversi.

Uno, ad esempio, chiamiamolo professionale: in questo albergo di 300 camere e 450 dipendenti, vedere il direttore, Ezio Indiani, rimboccarsi le maniche e dare una mano ai suoi chef come se fosse un commis qualunque...". I City Angels sono stati fondati a Milano nel 1994 da Mario Furlan. Sono presenti in 23 città italiane e in Svizzera, per un totale di oltre 600 volontari, di cui più della metà donne.