Pregliasco ricoverato dopo un malore. "Credo di sapere dove sarò a Natale"

«Sono al Pronto soccorso del San Raffaele, mi sono sentito male oggi, ho avuto qualche piccolo guaio e sono ricoverato». Lo ha raccontato ieri il virologo Fabrizio Pregliasco (nella foto) in collegamento con «Un Giorno da Pecora» sui Rai Radio1. I conduttori Giorgio Lauro e Geppi Cucciari, non al corrente della situazione del virologo, si sono scusati per averlo disturbato e gli hanno chiesto come stesse: «Per ora bene, via, vediamo come va», ha risposto Pregliasco spiegando di trovarsi in ospedale «da stamattina. Sono caduto in terra, mi sono sentito male oggi ed eccomi qui». A Natale riuscirà a tornare a casa? «Purtroppo a Natale penso di sapere dove sarò, vediamo» ha concluso Pregliasco.

Più tardi, durante un'altra intervista, stavolta al «Corriere», il virologo ha raccontato qualche dettaglio in più sul suo stato di salute: «Ieri mattina (lunedì per chi legge, ndr) ero a casa, quando mia moglie mi ha domandato se volessi un tè o un caffè. Mentre appoggiavo lo spazzolino, mi sono sentito male e sono caduto a terra. I miei hanno chiamato l'ambulanza ed è arrivata anche un'automedica. Si è mossa tutta la cavalleria, sa, dopo tanti anni in Anpas (l'Associazione nazionale pubbliche assistenze). Mi hanno portato al pronto soccorso del San Raffaele».

Quindi Fabrizio Pregliasco ha concluso: «Credo di aver avuto un

piccolo ictus, dovuto all'ipertensione o alla fibrillazione atriale. Ora mi stanno rivoltando come un calzino, mi stanno facendo un mucchio di esami. Spero di tornare a casa già in settimana, vediamo un po' cosa succede».