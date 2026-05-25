Colnago vince il Compasso d’oro

La Colnago Steelnovo ha vinto il Compasso d'Oro Adi 2026, uno dei premi più importanti del design industriale italiano. Il riconoscimento è stato assegnato all'Adi Design Museum durante la XXIX edizione del premio promosso dall'Associazione per il Disegno Industriale. "Questo premio va ben oltre il valore sportivo o industriale-commenta Nicola Rosin, CEO di Colnago- celebra la bellezza e l'ingegno italiano. L'ingresso di Steelnovo nella Collezione Storica Adi ci riempie di orgoglio e ci affida una responsabilità importante. Custodire e promuovere il design italiano è una missione che Colnago porta avanti da oltre settant'anni. Oggi più di prima possiamo dire che una bicicletta Colnago è un'opera d'arte in movimento". La vittoria della Colnago Steelnovo al Compasso d'Oro 2026 conferma il ruolo storico dell'azienda italiana nel settore delle biciclette da corsa e del design applicato al ciclismo. La giuria internazionale ha premiato il progetto per la capacità di reinterpretare il telaio in acciaio con soluzioni moderne, tecnologie avanzate e una forte identità estetica. "Ricevere il Compasso d'Oro per la Steelnovo è la conferma che l'innovazione non deve necessariamente rinnegare il passato- spiega Davide Fumagalli, Head of Product di Colnago- ma può trarne linfa vitale.

Con questo progetto abbiamo voluto nobilitare nuovamente l'acciaio, un materiale che fa parte del Dna di Colnago, reinterpretandolo attraverso geometrie moderne, integrazione dei componenti e processi costruttivi d'avanguardia"