Preoccupati per Nanni Moretti. Corsa in ospedale per infarto

Nanni Moretti ieri pomeriggio ha avuto un infarto, trasferito all'ospedale San Camillo di Roma è stato sottoposto a un intervento chirurgico salvavita e si trova ricoverato nel reparto di terapia intensiva cardiologica. Solo lo scorso ottobre aveva avuto un episodio simile scoperto però per caso grazie a un appuntamento previsto da tempo di un elettrocardiogramma di controllo. Anche in quel caso aveva subito un intervento con l'applicazione di due stent coronarici. Questa vicinanza temporale potrebbe aver facilitato per il regista settantunenne l'individuazione del problema ma certo la situazione sembra essere seria e la prognosi rimane riservata. Nanni Moretti nelle ultime settimane si è molto speso in giro per alcuni festival italiani che hanno deciso di rendergli omaggio. Il Bif&st di Bari, finito la scorsa settimana, ha organizzato una retrospettiva completata del regista romano che è intervenuto con una Masterclass «autarchica» in cui ha raccontato da solo tutto il suo cinema per capitoletti. Una serata da mattatore bella e faticosa.

Ancora più recentemente, domenica scorsa, al Baff-Busto Arsizio Film Festival il regista di La stanza del figlio (Palma d'Oro a Cannes), La messa è finita (Orso d'Oro a Berlino) e Caro diario ha dialogato con il direttore Giulio Sangiorgio sempre sul suo cinema ma concentrandosi sulla sua opera prima Io sono un autarchico che l'anno prossimo compirà cinquant'anni.

In questi giorni avrebbe dovuto presenziare al festival del cinema francese, «Rendez-Vous», ospitato nel suo cinema, il Nuovo Sacher.

Proprio ieri sera, nella serata di gala del festival diretto da Vanessa Tonnini a Palazzo Farnese, Nanni Moretti è stato il grande assente ricordato con grande affetto da Alice Rohrwacher, accompagnato da un caloroso applauso della platea, insignita nel corso della serata del titolo di Ufficiale dell'Ordine delle Arti e delle Lettere dall'ambasciatore di Francia Martin Briens. Come diceva in uno dei suoi film «la mattina, prima di colazione, fa bene bere un bicchiere d'acqua». È la speranza di rivederlo presto al lavoro.