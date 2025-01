"Il presidio" filma il coraggio delle nostre forze dell'ordine

Ascolta ora 00:00 00:00

Alcuni uomini frugano dentro un appartamento. L'atmosfera è tesa, drammatica. Rovistano nei cassetti, sopra gli armadi, fin dentro i termosifoni. Alla fine trovano ciò che cercavano: droga. «Immagini reali; immagini forti osserva Claudio Camarca (foto)-. Ma il nostro scopo era proprio questo. Mostrare al cittadino ciò che solitamente non vede. E fargli capire che se riesce a vivere tranquillo è perché c'è qualcuno che, al posto suo, va in giro a sporcarsi le mani». A sporcarsele stavolta sono i Nuclei Operativi e Investigativi dei Carabinieri, protagonisti de Il Presidio: docufilm on the road girato da Camarca, al seguito delle forze dell'ordine che presidiano otto città, nelle circostanze più pericolose e drammatiche, e trasmesso per otto puntate, da questo sabato 18 gennaio in seconda serata su Raitre. «Nel mostrare il lavoro dei Carabinieri, seguito con tre telecamere e nove microfoni, noi non edulcoriamo nulla garantisce Camarca, già autore dell'apprezzato 112 le notti del Radio Mobile e, da quando aveva 17 anni, «sulla strada, alle costole delle forze dell'ordine». « Così ad esempio mostriamo ragazzini di 12 anni che si fanno di crack. E non in periferie abbandonate, ma in pieno centro, a Roma e Milano». Lo scopo, come sottolinea il generale Alberto Maestri, «è quello di far apprezzare la capacità, la competenza e la vicinanza dello Stato ai suoi cittadini. Perché nonostante il marcio che noi Carabinieri intercettiamo, il nostro rimane un Paese sano». «Il Comando Generale dei Carabinieri ha avuto coraggio, ad acconsentire che noi documentassimo le loro operazioni riconosce Camarca-. Loro si fidano di me. E nessuno di loro mi ha mai detto questo non lo inquadrare, quest'altro non lo riprendere».

E a chi gli chiede se Il Presidio possa anche assolvere ad una sorta di «operazione simpatia», dopo gli attacchi subiti dalla polizia nei giorni scorsi, il generale Maestri ribatte: «Noi mostriamo solo il nostro lavoro. E addestriamo il personale affinché i suoi interventi siano composti, efficaci, aderenti alle procedure».