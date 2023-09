Prestigio e affidabilità tra le onde e il vento

È fresca la notizia dell'acquisizione, da parte di Rolex, di Bucherer, rivenditore multimarca di fama internazionale, con punti vendita dislocati in Svizzera, Stati Uniti, Inghilterra, Germania, Francia, Danimarca e Austria. Il sodalizio tra Rolex e Bucherer è in essere dal 1924 (il responsabile Jörg Bucherer è l'ultima persona ancora in attività ad aver conosciuto Hans Wilsdorf, il fondatore di Rolex, e rimarrà Presidente Onorario del Gruppo) e l'intento dell'operazione è quello di perpetuare una collaborazione dal grande successo, con un'istituzione del retail multimarca rimasta, fino ad oggi, indipendente. I negozi Bucherer sono più di 100, dei quali 53 distribuiscono il Rolex e 48 Tudor e il rivenditore di orologi è anche un centro ufficiale di servizio post-vendita per entrambi i marchi. È convinzione del Gruppo Rolex che questa acquisizione sia la soluzione migliore, non solo per i propri marchi, ma anche per quelli di segnatempo e gioielli partner del gruppo Bucherer, che manterrà la propria ragione sociale e proseguirà l'attività in autonomia. L'integrazione nel gruppo Rolex decorrerà dal momento in cui le autorità della concorrenza avranno autorizzato l'acquisizione, e la partnership di Rolex con i rivenditori autorizzati, attualmente parte della propria rete di vendita, rimarrà inalterata. In quest'ultimo scampolo d'estate, comunque, sono diversi gli eventi supportati da Rolex, specificamente riguardanti gli sport velici. La Maison ginevrina si è avvicinata al mondo della vela a partire dal 1958, avviando una prima partnership con il New York Yacht Club (NYYC), proprio quello che creò l'America's Cup. Associata, oggi, a una dozzina di Yacht Club, la Maison ginevrina è Title Sponsor di una quindicina di grandi gare. In particolare, venendo ai nostri giorni, dopo i Rolex TP52 Championship, a Barcellona, alla fine di agosto, spicca la prestigiosa Maxi Yacht Rolex Cup, il cui organizzatore, lo Yacht Club Costa Smeralda è anch'esso partner della Casa. L'evento annuale si svolge ogni settembre (l'edizione 2023 è prevista dal 3 al 9) nelle acque cristalline dell'Arcipelago della Maddalena in Costa Smeralda (Sardegna), e prevede la partecipazione di circa 50 imbarcazioni che misurano, in lunghezza, da 18,29 a più di 40 metri, suddivise in classi e coinvolge velisti di altissimo livello. Il fuoriclasse Paul Cayard, ambasciatore Rolex afferma: La Maxi Yacht Rolex Cup è l'essenza stessa della regata e vede in competizione imbarcazioni prestigiose, timonate dai migliori skipper al mondo. La vittoria in questa competizione è una delle più ambite nel nostro sport. Essendo la vela uno sport che richiede precisione al secondo e resistenza, una delle proposte Rolex per gli appassionati della navigazione è l'Oyster Perpetual Yacht-Master II, un cronografo da regata con conto alla rovescia meccanico. Lanciato nel 2007, si basa sul calibro automatico di manifattura 4161, con ruota a colonne e innesto verticale: con un'autonomia di 72 ore, è certificato Cronometro Superlativo da Rolex e garantisce una precisione di -2/+2 secondi al giorno. In acciaio, da 44 mm, impermeabile fino a 10 atmosfere, con bracciale Oyster, prevede un conto alla rovescia programmabile da 1 a 10 minuti (a seconda della sequenza di partenza della regata), attivato e poi bloccato - tramite la lunetta girevole bidirezionale su 90° (con disco graduato in Cerachrom), grazie al Ring Command, un sistema di interazione tra lunetta, corona e movimento, brevettato da Rolex. Una volta programmato, il countdown regatta è attivato tramite il pulsante al 2, facendo partire, sul quadrante bianco, i secondi crono e la sfera dei minuti sul segmento graduato da 10 a 0 e le successive sincronizzazioni sui colpi di cannone sono effettuate mediante il pulsante al 4, predisposto per la funzione flyback. Il costo è di 18.800 euro.