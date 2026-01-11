Contributi colf e badanti, svolta Inps: cosa cambia per i moduli cartacei

Da gennaio 2026 la classica “busta” con la lettera riepilogativa e i modelli cartacei per il versamento dei contributi nel lavoro domestico non sarà più l’appuntamento abituale: diventerà, di fatto, un’eccezione. L’INPS mette in moto un percorso di dematerializzazione che riduce gli invii postali e sposta la gestione dei pagamenti sul canale digitale, con pagoPA come riferimento. Per evitare che il passaggio crei difficoltà operative, soprattutto a chi non ha dimestichezza con portali e credenziali, è previsto anche un supporto telefonico dedicato, pensato per guidare passo dopo passo nell’utilizzo dei servizi online. Ecco tutto ciò che c'è da sapere.
Stop ai modelli cartacei per i datori under 76
Il cambio più netto riguarda l’invio della documentazione a casa: da gennaio 2026 l’Istituto non spedirà più ai datori di lavoro domestico con età inferiore a 76 anni (che in passato avevano richiesto l’opzione) la consueta lettera annuale con le indicazioni per i versamenti e i modelli pagoPA cartacei. In parallelo, è previsto che questi datori siano contattati telefonicamente da operatori di call center incaricati, proprio per informarli e supportarli nell’accesso ai servizi online di pagamento. Per chi ha 76 anni o più, la lettera annuale continuerà ad arrivare solo per il 2026: una finestra transitoria pensata per non tagliare di colpo la fascia più anziana e dare tempo di adattarsi al nuovo sistema.
Niente “opzione carta” per i nuovi rapporti di lavoro domestico
Per tutti i nuovi rapporti di lavoro domestico viene inoltre inibita la possibilità di chiedere l’invio cartaceo. In sostanza, chi avvia un’assunzione oggi entra direttamente nel canale digitale: i moduli pagoPA si recuperano dal sito INPS, nell’area tematica "Portale dei Pagamenti", selezionando "Lavoratori Domestici".
Come pagare e le scadenze
Il versamento passa dal Portale: si può pagare indicando codice fiscale e codice del rapporto di lavoro, oppure accedendo con credenziali (SPID/CIE/CNS/eIDAS). Una volta autenticati, il sistema propone l’importo del trimestre e consente di scegliere tra “Pagamento immediato pagoPA” (carta o addebito) oppure avviso pagoPA da stampare e saldare presso un prestatore aderente. Restano disponibili anche canali mobile come INPS Mobile e app IO (oltre a CBILL, se la banca lo mette a disposizione). Il calendario resta trimestrale: i contributi si pagano dal 1° al 10 aprile, dal 1° al 10 luglio, dal 1° al 10 ottobre e dal 1° al 10 gennaio. Proprio la scadenza di gennaio riguarda l’ultimo trimestre dell’anno precedente (ottobre–dicembre).
Baby sitter e baby sitting
La novità non riguarda solo colf e badanti: quando la baby sitter è assunta con un regolare rapporto di lavoro domestico, rientra nello stesso perimetro di contributi e scadenze. Non a caso, le comunicazioni sulle scadenze e sui versamenti parlano esplicitamente di "colf, badanti e babysitter" per i contributi trimestrali. Diverso il caso del baby-sitting saltuario: qui entra in gioco il Libretto Famiglia, lo strumento per prestazioni occasionali utilizzabile dalle persone fisiche non nell’esercizio di attività d’impresa.È un libretto prefinanziato composto da titoli di pagamento dal valore nominale di 10 euro per attività di durata non superiore a un’ora e può essere finanziato tramite F24 Elide (causale LIFA) oppure tramite Portale dei pagamenti. Tra le attività remunerabili è indicata anche l’assistenza domiciliare ai bambini.