Fisco, tutti gli appuntamenti di aprile: le scadenze dall’Iva alla rottamazione

Con l’approssimarsi dell’arrivo del mese di aprile, vediamo quali sono tutte le date da segnare sul calendario per le scadenze fiscali di questo mese. Le più importanti sono, senza dubbio, quelle dedicate agli adempimenti Iva e alla scadenza di presentazione di domanda di adesione alla definizione agevolata delle cartelle esattoriali.

La prima data da ricordare è il 3 aprile 2023, giorno ultimo per presentare la domanda del Bonus Chef la cui domanda scade alle ore 15:00 proprio di questa data. Il 10 aprile 2023, invece, è una data importante per chi ha alle dipendenze collaboratori domestici, colf, badanti o baby sitter, perché è la data ultima per il versamento trimestrale dei contributi Inps per questi dipendenti addetti ai servizi familiari domiciliari.

Il 17 aprile 2023 non va dimenticato il versamento della seconda rata del saldo Iva 2022 che risulta dalla dichiarazione annuale. La rata, si ricorda, deve essere maggiorata dello

0,33% a titolo di interesse. Il 30 aprile, invece ci sono due scadenze importanti. La prima riguarda la dichiarazione trimestrale Iva riepilogativa delle operazioni effettuate nel primo trimestre del 2023 con contestuale versamento dell’imposta dovuta in base alla dichiarazione presentata.

La seconda scadenza riguarda la cosiddetta Rottamazione quater. Entro il 30 aprile, salvo proroghe dell’ultimo momento, scade la data di presentazione dell’istanza di adesione alla

definizione agevolata delle cartelle esattoriali prevista dalla legge di Bilancio 2023. Tale sanatoria, ricordiamo, riguarda i carichi affidati all’Agente di riscossione tra il 1 gennaio 2000 e il 30 giugno 2022.

