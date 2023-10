Ecco i migliori fondi pensione: tutti i risultati

I fondi pensione migliori? Ecco la classifica! Negli ultimi anni, i la previdenza complementare ha guadagnato una crescente importanza nell'ambito degli investimenti a lungo termine. Gli investitori cercano costantemente modi per garantire una pensione confortevole e stabile per il futuro, e uno dei mezzi più popolari per farlo è investire in questi strumenti. Ecco i cinque fondi pensione che hanno ottenuto le migliori performance a tre anni, fornendo agli investitori una visione approfondita delle opportunità di investimento nel settore.

BIM Vita Equity

La Linea BIM Vita del comparto Bim Vita Equity ha registrato una performance straordinaria a tre anni, con un rendimento del 28,11%. Questo fondo ha dimostrato la sua capacità di generare ritorni solidi nel breve e lungo periodo, con un inizio anno del 16,02% e un impressionante 54,84% in dieci anni. L'ultima quota registrata è stata di 21,555 EUR al 16 ottobre 2023.

Credemprevidenza

La linea Credemprevidenza del Comparto Azionario B è un altro fondo pensione che ha ottenuto risultati notevoli a tre anni, con un rendimento del 22,23%. Anche se l'inizio dell'anno è stato più modesto, al 5,30%, il fondo ha dimostrato una crescita costante negli ultimi anni e una performance eccezionale a dieci anni con un 80,88%. L'ultima quota registrata è stata di 22,362 EUR al 29 settembre 2023.

Hdi

La Linea di Hdi ha riportato una performance a tre anni del 21,61%. Nonostante un inizio anno del 8,81%, il fondo ha dimostrato di offrire solidi ritorni nel tempo, con un impressionante 68,85% in dieci anni. L'ultima quota registrata è stata di 17,780 EUR al 15 settembre 2023. Il Comparto Comparto Azionario A ha conseguito una performance a tre anni del 20,75%. Anche se l'inizio dell'anno è stato del 4,97%, il fondo ha dimostrato un notevole potenziale di crescita a lungo termine, con un rendimento del 73,84% in dieci anni. L'ultima quota registrata è stata di 20,857 EUR al 29 settembre 2023.

BIM Vita

Infine, la Linea BIM Vita del comparto Bim Vita Bil. Globale ha conseguito una performance a tre anni del 16,17%. Nonostante un inizio anno del 9,80%, il fondo ha dimostrato solidi ritorni nel tempo, con un rendimento del 34,39% in dieci anni. L'ultima quota registrata è stata di 20,561 EUR al 16 ottobre 2023.