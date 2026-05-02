La proposta dell'Italia per far rientrare i pensionati che vivono all'estero: imposta agevolata al 4%

Uno degli obiettivi del governo italiano è sicuramente quello di convincere i pensionati italiani che vivono all'estero a rientrare nel proprio Paese, offrendo migliori opportunità e un trattamento economico più favorevole. Da tempo, infatti, sono tanti i nostri connazionali che scelgono di lasciare la patria per trasferirsi altrove. Da qui l'emendamento al decreto fiscale in cui è prevista una maxi agevolazione per rendere più accattivante il ritorno in Italia. Si tratta di un'imposta agevolata al 4%. La proposta sarebbe proprio questa: tassazione agevolata a patto che si scelga di vivere in un piccolo Comune (centri sotto i 5mila abitanti), così da favorire il ripopolamento di alcuni centri urbani. L'agevolazione dovrebbe durare per circa quindici anni. Il provvedimento pensato dalla maggioranza, dunque, ha un doppio obiettivo: non solo riportare in Italia i pensionati che hanno scelto di trasferirsi in altri Stati con condizioni fiscali più favorevoli, ma restituire vita ad alcuni paesi o borghi maggiormente colpiti dal calo demografico.

Quanti sono i pensionati italiani all'estero

Ad oggi, il numero di pensionati italiani che decide di andarsene all'estero è in costante crescita. Dati Inps alla mano, nel 2025 sono state contate 675mila pensioni di regime internazionale, l'1,3% in più rispetto all'anno precedente. Calano scelte come Stati Uniti, Francia e Australia, e aumentano mete come Spagna, Portogallo, Tunisia e Romania. Spagna e Portogallo sono in testa alla classifica delle scelte grazie ai loro incentivi. In Portogallo vi è stata una recente revisione delle agevolazioni che ha leggermente spostato le preferenze altrove, come la Spagna, considerata meta favorita, e la Tunisia.

L'Italia, con la sua proposta di aliquota al 4%, potrebbe fare gola, anche se resta l'incognita della clausola che è stata inserita, ossia quella di risiedere in una determinata zona. Non è detto che tutti i pensionati accettino questo vincolo. Si tratta, tuttavia, di un importante passo in avanti.



