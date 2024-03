Profumo di Oscar con "American Fiction" e Wayne "Il Grinta"

Un fine settimana da Oscar, su Prime Video, che propone l'inedito American Fiction, capace di guadagnarsi ben 5 nomination nella edizione 2024. Film, per certi versi, geniale, capace di sbertucciare, come pochi, gli stereotipi con i quali viene rappresentata la comunità nera, non solo nel cinema, ma anche nella letteratura o in televisione. Insomma, da non perdere. Se, invece, preferite l'azione, sempre su Prime Video potete vedere The Equalizer 3, ultimo (e meno riuscito) capitolo della saga con protagonista Denzel Washington. Su Apple Tv, invece, è disponibile, in esclusiva, Napoleone, firmato da Ridley Scott, il kolossal biografico su ascesa e caduta dell'imperatore francese, con tanto di storia romantica con Giuseppina. Per i bambini, su Paramount+ arrivano le avventure animate di Tartarughe Ninja - Caos mutante.

Passando alla tv non a pagamento, oggi, a proposito di spazio, viene trasmesso, alle 12.12, su Iris, Apollo 13, diretto da Ron Howard, sull'equipaggio che volò verso la Luna. Sempre su Iris, ma alle 17.54, Clint Eastwood è Il texano dagli occhi di ghiaccio. Brividi, alle 21.10, su Rai Storia, grazie all'intramontabile Roma città aperta, di Rossellini. Su Rete 4, invece, Bud Spencer e Terence Hill sono Nati con la camicia.

Domani si parte alla grande, alle 10.20, su Rai Movie, grazie al mitico Totò, Fabrizi e i giovani d'oggi. Su Rai 4, domenica alle 14.10 Bruce Willis è Il giustiziere della notte, nel riuscito remake. Alle 16.20, su Rete 4, un bel western con John Wayne (foto) nei panni de Il Grinta. Infine, domani sera, si chiude alle 21.20 su Tv 2000 con I miserabili.