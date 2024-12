Quando la "luxury experience" diventa a misura del consumatore

Ascolta ora 00:00 00:00

Rocca, unica catena italiana di orologerie e gioiellerie d'Alta Gamma, di proprietà del Gruppo Damiani, è in continua espansione e, durante il 2024, dopo l'opening della boutique monomarca Rolex, in Galleria Vittorio Emanuele II a Milano, si sono susseguite numerose aperture, diversificate nella loro esplicitazione strategica. In aprile, ecco l'inaugurazione della boutique Panerai, nella centralissima Galleria Cavour, in via Farini 14, a Bologna: pavimento effetto marmo a cui si abbinano rivestimenti in legno e griglie metalliche, a donare all'ambiente un'estetica contemporanea. E, poi, non mancano l'uso del colore blu e l'inserimento di dettagli di ispirazione marina, riferimento diretto al profondo legame di Panerai con l'universo liquido, per non parlare della coerente enfasi sulla centralità della luminescenza. Nel mese di giugno ha visto la luce il monomarca Cartier presso l'aeroporto di Fiumicino, con le sue inconfondibili atmosfere avorio-crema con tocchi di rosso, inserite in architetture classiche romane, tra colonne ed archi. In agosto, lo store Rocca a Tirana, capitale albanese, aperto nel settembre del 2023 all'interno del prestigioso e moderno Maritim Hotel Plaza, ha accolto il primo corner Rolex nella città, divenendo il primo rivenditore autorizzato della Maison ginevrina in Albania. Infine, successivamente al riconoscimento del Netcomm Award 2024 per il sito www.rocca1794.com, a motivo della sua innovativa integrazione tra eCommerce e retail, in un contesto di fluido indirizzo della clientela tra esperienza online e offline, Rocca, recentemente, è sbarcata a Reggio Calabria, dove ha inaugurato il suo primo flagship store: 250 metri quadri in cui, a far compagnia alle creazioni dei brand del Gruppo, ci saranno Omega, Panerai, TAG Heuer, Hublot, Pomellato, Dodo, Gucci e Montblanc.

In proiezione futura, l'espansione della catena, nei primi mesi del 2025, proseguirà con l'apertura di un'altra boutique Panerai, a Milano, anch'essa in Galleria Vittorio Emanuele II, a conferma di una strategia che punta a definire l'offerta in funzione delle caratteristiche del pubblico potenziale su di uno specifico territorio.