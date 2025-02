Quasi 13 milioni di visitatori nel distretto di Montenapo

Ascolta ora 00:00 00:00

Sono soprattutto uomini (65%), italiani (87%), ovviamente alto-spendenti, hanno tra i 25 e i 55 anni (61%) e sono sempre di più. È questo il visitatore tipo di Montenapoleone che, insieme ai circa 800mila stranieri (il 20 per cento in meno rispetto al 2023 pronti però a spendere il doppio rispetto al resto del Paese), tengono ben saldo sul podio delle vie dello shopping di lusso, tutto il distretto di Montenapoleone con i suoi 130 brand e gli hotel a 5 stelle tra Montenapo, Sant'Andrea, Verri, Santo Spirito, Gesù, Bagutta e San Pietro all'Orto sempre sul podio tra le vie dello shopping. Secondo l'ultima indagine dell'Osservatorio Digitale di Deloitte sono stati registrati 12,6 milioni di visitatori unici, con un incremento del 15% rispetto al 2023 e del 23% rispetto al 2019, l'anno prima della pandemia. Gli stranieri anche se sono in lieve calo, non accennano a spendere meno. Tutt'altro. Secondo i dati di Global Blue sulla spesa tax free dei turisti extra UE, nel 2024 lo scontrino medio è stato di 2.525 euro, oltre il doppio rispetto alla media nazionale (pari a 1.012 euro) e in crescita dell'8% rispetto al 2023. A trainare gli acquisti specie i visitatori statunitensi (il 18% in più del totale), dell'area del Golfo (15%) e cinesi (12%). Proprio questi ultimi si distinguono come big spender del Quadrilatero con uno scontrino medio di 3.185 euro, seguiti dai clienti del sud est asiatico con 2.760 euro e britannici a 2.730 euro.

Il periodi di picco di affluenza si conferma la Design Week, seguita dalle due Fashion Week donna e dall'ormai tradizionale appuntamento autunnale de «La Vendemmia di MonteNapoleone». Inoltre, dopo la pandemia c'è una costante crescita del traffico durante il periodo estivo in coincidenza dei saldi e durante le festività natalizie. Guardando alle categorie merceologiche, l'incremento della spesa media è stata anche trainata da una maggior propensione all'acquisto di «gioielli e orologi» (il 23% on più rispetto al 2023 e con uno scontrino medio che raggiunge gli 8.800 euro), pari al 25% della spesa media. In crescita del 16% anche il segmento «fashion&clothing» (pari al 75% del totale e con una spesa media pari a 2.080 euro), confermando Milano capitale della moda a livello globale.

«Siamo estremamente soddisfatti dei traguardi raggiunti e dell'apprezzamento che il pubblico, sia nazionale che internazionale, dimostra verso le vie del Distretto - commenta - il presidente di MonteNapoleone District, Guglielmo Miani - Questo distretto rappresenta infatti un esempio dell'eccellenza italiana, come cuore pulsante della moda, del design e del lusso, contribuendo significativamente all'affermazione dell'attrattività di Milano, come riconosciuto anche dal recente primato del valore degli affitti al metro quadrato nel mondo, superando la Fifth Avenue a New York. Confermando la centralità del negozio fisico e della vendita diretta».