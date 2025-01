Quell'intensa tonalità tra il blu e il grigio che conferisce un tocco contemporaneo

Ascolta ora 00:00 00:00

L'essenza di un moderno orologio di lusso. Così potrebbe essere definita la collezione Master di Jaeger-LeCoultre, che, da ben 32 anni, onora il polso di un pubblico esclusivo e dal gusto ricercato, con un design d'assoluta classicità, derivato del semplicità espressiva del segnatempo da polso degli anni '50, periodo fondamentale nella storia dell'orologeria. La linea si basa su capisaldi estetici e tecnici, prima fra tutti, la certificazione 1000 Hours Control, che prevede test interni rigorosissimi (superiori, di gran lunga, alle verifiche cronometriche ufficiali), sul movimento, prima e dopo l'incassatura, e durante le fasi di assemblaggio, in condizioni che riproducono il più possibile l'uso quotidiano.

E, poi, la finitura lucida di cassa e lunetta, leggermente a spiovente, gl'indici trapezoidali allungati e applicati, le lancette Dauphine, con uno sfaccio satinato ed uno lucido, a creare giochi di riflessi a seconda dell'incidenza della luce. Nella configurazione Ultra Thin, la collezione Master esalta la pulizia di linea, retaggio di un savoir-faire che contraddistingue la Grande Maison dall'inizio del 900, e la rafforza allungando e curvando ergonomicamente le anse sul polso. Proprio in questo contesto, recentemente, Jaeger-LeCoultre ha proposto un'ulteriore versione della variante Date (la data a finestrella è posta al 6), in acciaio da 39 mm di diametro e 7,8 mm di spessore, con secondi centrali, dotandola di un quadrante nell'inedita tonalità blu-grigia, a finitura soleil, dall'accattivante tocco contemporaneo, mai disgiunto dall'immancabile simmetria degli elementi grafici. Attraverso il fondello, serrato da viti ed integrato da vetro zaffiro, è possibile osservare in azione il calibro automatico di manifattura 899, dalla conclamata qualità ed affidabilità (introdotto negli anni '80): da 33 mm, con un'altezza di soli 3,3 mm, presenta un rotore scheletrato con massa periferica in oro a 22 carati, 32 rubini, bilanciere a regolazione inerziale (quattro viti periferiche esterne) oscillante a 28.800 alternanze/ora, riserva di carica di 38 ore.

Le finiture sono a Côtes de Genève ed Anglage sui ponti, ed a Perlage sulla platina, con l'aggiunta di viti azzurrate. Il Master Ultra Thin Date è corredato da un cinturino in alligatore nero con fibbia déployante di facile intercambiabilità.