Questi Giochi nati dal gran rifiuto della Roma grillina

Un'Olimpiade che nasce da un clamoroso autogol. Uno stop alla candidatura di Roma 2024 deciso dall'allora sindaca dei Cinque Stelle Virginia Raggi quando pareva ormai fatta e che Giovanni Malagò non ha mai digerito, tanto da ripeterlo più volte: "Milano Cortina 2026 nasce dalle ceneri di un disastro, di una follia di una precedente amministrazione comunale che prevedeva che dovevamo fare i Giochi estivi a Roma". Il grande mattatore è lui, il presidente della Fondazione Milano Cortina ed ex numero uno del Coni. Perché Malagò, schiumata la rabbia e anziché piangersi addosso per l'occasione persa, in silenzio ha lavorato per regalare all'Italia l'"Olimpiade dei territori", come viene chiamata al Cio. Giochi che sono già entrati nella storia in quanto i primi con doppio nome e doppio braciere olimpico nelle due città, ma che alla fine saranno distribuiti su più sedi della Lombardia, del Veneto e del Trentino-Alto Adige. "Saranno i Giochi più diffusi di sempre", ha ribadito di recente Andrea Varnier, amministratore delegato della Fondazione. L'Olimpiade dei territori unirà i cuori degli italiani in un unico respiro. "Rappresenteremo un nuovo modello di fare i Giochi". L'altra legacy, come dicono gli inglesi, riguarda le infrastrutture e gli impianti che verranno utilizzati durante i Giochi e che poi resteranno accessibili all'intera comunità. I cantieri olimpici sono guidati da Simico, la società pubblica nata per realizzare le infrastrutture dei Giochi e da cui dipende il rispetto dei tempi. "I lavori saranno completati come da cronoprogramma", assicura l'ad e Commissario straordinario Fabio Massimo Saldini. Da un membro Cio come Malagò a un membro onorario come Manuela Di Centa, che ha scritto la storia dei Giochi. L'ex fondista ha raccolto sette medaglie in tre edizioni olimpiche e cinque soltanto a Lillehammer '94, dove ha vinto due ori. Inoltre, ha alzato due Coppe del Mondo nel 1994 e nel 1996 e conquistato sette medaglie ai Mondiali. Non solo, ha contribuito a rendere glamour la propria disciplina, anche per la rivalità con Stefania Belmondo. Giorgio Rocca è stato un campione di slalom capace di riaccendere l'entusiasmo dopo Tomba e la Valanga Azzurra.

Le sue undici vittorie in Coppa del Mondo tra i pali stretti restano un bottino strepitoso per l'ex azzurro che però nei Giochi di casa, dove arrivava con grandi aspettative, è caduto nella prima manche e ha visto così evaporare il proprio sogno. Un sogno realizzato invece quattro anni dopo, sempre in slalom, da Giuliano Razzoli a Vancouver, nell'Olimpiade del debutto. Quell'oro resta l'ultimo dello sci alpino al maschile.