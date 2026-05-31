Oggi solo un blitz per dire due cose due.
Partiamo dall’Ebola, con l’ennesimo caso sospetto spiattellato su tutti i giornali. Signori: ma non avrebbe senso aspettare l’esito delle analisi prima di piazzarlo in home page? Se poi, come già successo, fosse un falso allarme, perché seminare panico in via preventiva?
La storia dei cavalli scappati dalla parata del 2 giugno è incredibile. Solo in Italia a mettere in fuga gli equini potevano essere i fuochi d’artificio sparati… dai vigili urbani… senza autorizzazione. Adoro.
Un ragazzo è morto a Foggia dopo che l’auto su cui viaggiava, condotta da un minorenne senza patente, si è andata a schiantare. Il mezzo era inseguito dai carabinieri. Quando muore un ragazzo è sempre una disgrazia, sempre. Però mi sembra che in questo caso nessuno sia sceso in piazza o abbia messo a ferro e fuoco la città per protestare contro i carabinieri che si sono messi ad inseguirli. Poco importa se nel caso di Ramy c'è stato o meno il “tocco”: è ovvio che, anche in questo caso, il fatto di essere inseguiti può aver indotto i ragazzi a correre troppo forte. Ma i nostri militari sono lì apposta. Ai posti di blocco ci si ferma, sempre. Anche se si ha bevuto. Anche se si è senza assicurazione. Anche se vi siete fumati la qualunque. Altrimenti è giusto che le forze dell’ordine vi insegnano: a Corvetto come a Foggia.
Restauriamo un toro con i testicoli, dove vanno tutti a farsi le foto, inclusi i Vip, e gli togliamo i testicoli. Ci vuole del genio a pensare una idiozia così.
Il PD si oppone al concerto di Enrico Ruggeri a Codogno perché sarebbe No Vax. Embè? Anche Elodie sta con una donna eppure i cattolici, che non vedono di buon occhio certe unioni, non chiedono di non farla cantare. È ora di smetterla con tutta questa censura.
Qualcuno dica a Schlein che parlare di patrimoniale è come darsi la zappa sui piedi.
Buonanotte.
lI Ramy italiano non fa indignare, basta con l’Ebola e Elly: quindi, oggi…
Quindi, oggi…: l'incidente di Foggia, il toro coi testicoli e Enrico Ruggeri
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