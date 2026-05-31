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lI Ramy italiano non fa indignare, basta con l’Ebola e Elly: quindi, oggi…

Quindi, oggi…: l'incidente di Foggia, il toro coi testicoli e Enrico Ruggeri

lI Ramy italiano non fa indignare, basta con l’Ebola e Elly: quindi, oggi…
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  • Oggi solo un blitz per dire due cose due.

  • Partiamo dall’Ebola, con l’ennesimo caso sospetto spiattellato su tutti i giornali. Signori: ma non avrebbe senso aspettare l’esito delle analisi prima di piazzarlo in home page? Se poi, come già successo, fosse un falso allarme, perché seminare panico in via preventiva?

  • La storia dei cavalli scappati dalla parata del 2 giugno è incredibile. Solo in Italia a mettere in fuga gli equini potevano essere i fuochi d’artificio sparati… dai vigili urbani… senza autorizzazione. Adoro.

  • Un ragazzo è morto a Foggia dopo che l’auto su cui viaggiava, condotta da un minorenne senza patente, si è andata a schiantare. Il mezzo era inseguito dai carabinieri. Quando muore un ragazzo è sempre una disgrazia, sempre. Però mi sembra che in questo caso nessuno sia sceso in piazza o abbia messo a ferro e fuoco la città per protestare contro i carabinieri che si sono messi ad inseguirli. Poco importa se nel caso di Ramy c'è stato o meno il “tocco”: è ovvio che, anche in questo caso, il fatto di essere inseguiti può aver indotto i ragazzi a correre troppo forte. Ma i nostri militari sono lì apposta. Ai posti di blocco ci si ferma, sempre. Anche se si ha bevuto. Anche se si è senza assicurazione. Anche se vi siete fumati la qualunque. Altrimenti è giusto che le forze dell’ordine vi insegnano: a Corvetto come a Foggia.

  • Restauriamo un toro con i testicoli, dove vanno tutti a farsi le foto, inclusi i Vip, e gli togliamo i testicoli. Ci vuole del genio a pensare una idiozia così.

  • Il PD si oppone al concerto di Enrico Ruggeri a Codogno perché sarebbe No Vax. Embè? Anche Elodie sta con una donna eppure i cattolici, che non vedono di buon occhio certe unioni, non chiedono di non farla cantare. È ora di smetterla con tutta questa censura.

  • Qualcuno dica a Schlein che parlare di patrimoniale è come darsi la zappa sui piedi.

  • Buonanotte.

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