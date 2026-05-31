lI Ramy italiano non fa indignare, basta con l’Ebola e Elly: quindi, oggi…

Un ragazzo è morto a Foggia dopo che l’auto su cui viaggiava, condotta da un minorenne senza patente, si è andata a schiantare. Il mezzo era inseguito dai carabinieri. Quando muore un ragazzo è sempre una disgrazia, sempre. Però mi sembra che in questo caso nessuno sia sceso in piazza o abbia messo a ferro e fuoco la città per protestare contro i carabinieri che si sono messi ad inseguirli. Poco importa se nel caso di Ramy c'è stato o meno il “tocco”: è ovvio che, anche in questo caso, il fatto di essere inseguiti può aver indotto i ragazzi a correre troppo forte. Ma i nostri militari sono lì apposta. Ai posti di blocco ci si ferma, sempre. Anche se si ha bevuto. Anche se si è senza assicurazione. Anche se vi siete fumati la qualunque. Altrimenti è giusto che le forze dell’ordine vi insegnano: a Corvetto come a Foggia.