Gli auguri del Presidente Mattarella e del Ministro Crosetto ai nostri militari

Il ministro della difesa Guido Crosetto, anche a nome del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, presente all'evento, fa gli auguri in collegamento con i militari italiani impegnati in missioni di pace all'estero

Ascolta ora 00:00 00:00

Sono stati auguri molto sentiti quelli che il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, e del Ministro della Difesa Guido Crosetto, che in collegamento in videoconferenza dal Comando Operativo di Vertice Interforze (COVI), hanno rivolto a tutti i militari italiani impegnati in operazione sia in Italia che all’estero.

Un grazie a chi è lontano ma sempre vicino al Paese

Un modo per ricordare a tutte le forze dell'Ordine, impegnate in missione lontane dal Paese o anche in operazioni in Italia, la riconoscenza per il loro lavoro e i loro sacrifici. Distanti ma soltanto territorialmente perché l'Italia e gli italiani li hanno sempre nel cuore con sentimenti di vicinanza profonda e gratitudine.

"I nostri militari sono i migliori ambasciatori nel mondo del Tricolore, e grazie all'approccio italiano, che si basa su dialogo e rispetto, sono apprezzati e stimati ovunque. Svolgono infatti un servizio il cui valore va oltre quello del singolo, creando le condizioni da cui nasce la nostra Difesa ", ha detto il ministro Crosetto.

Il suo discorso è poi continuato: " Un onore poter far loro gli auguri insieme al Presidente della Repubblica, preziosa guida nel servizio quotidiano, la cui vicinanza è inestimabile sostegno per superare anche le situazioni più difficili. Il nostro pensiero va ai Caduti e a tutti coloro che portano sul corpo i segni del servizio, a tutela della pace e dei nostri valori. Alle donne e agli uomini della Difesa la mia gratitudine e la riconoscenza del Governo e di tutto il Paese ".

I militari nel mondo per un augurio tutto italiano

Tanti erano i Paesi collegati in videoconferenza, presenti i militari delle basi in Iraq, Libano, Palestina, Egitto, Somalia, Gibuti, Mar Rosso, Niger, Libia, Mediterraneo, Kosovo, Bosnia-Erzegovina, Lituania, Bulgaria, Lettonia, Ungheria, Albania, Montenegro, Gioia del Colle (BA), Rivoli (TO), Antartide, Qatar.

Oltre al ministro e al Capo dello Stato presenti

anche: il Gen., Capo di Stato maggiore della difesa, il Gen. C.A.Comandante del COVI, i vertici delle Forze Armate e altre autorità militari.