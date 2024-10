La lezione di Mattarella sul lavoro

Ascolta ora 00:00 00:00

"L’occupazione si sta frammentando, tra una fascia alta, in cui a qualità e professionalità corrispondono buone retribuzioni, mentre in basso si creano sacche di salari insufficienti, alimentati anche da part-time involontario, e da precarietà. Si tratta di un elemento di preoccupante lacerazione della coesione sociale”. A lanciare l’allarme è il Capo dello Stato Sergio Mattarella nel corso della cerimonia per il conferimento delle Stelle al merito del lavoro 2024. Mattarella indica anche negli immigrati una fascia sociale da proteggere anche nel campo del lavoro. “Sono sovente esposti a uno sfruttamento spietato, inconciliabile con la nostra civiltà - aggiunge- l’obiettivo della massima occupazione possibile è iscritto in un orizzonte costituzionale, che non può che essere condiviso dai programmi delle varie posizioni politiche".

Il presidente ha poi fatto l’elenco di quelli che per lui sono i nodi irrisolti nel campo del lavoro. A cominciare dal lavoro femminile. “Lo stabilisce anche la nostra Costituzione – ricorda – all’articolo 37 che la donna lavoratrice ha gli stessi diritti, e a parità di lavoro, deve avere anche la stessa retribuzione. Il cammino per giungere al rispetto di questo principio ed è tuttora da concludere". Tra le righe dell'intervento traspare poi viva preoccupazione per quelli che potrebbero essere gli effetti non controllati dell'autonomia regionale. Mattarella prende in mano la Costituzione e porta l'attenzione sull'articolo 120. "Non bisogna adottare - ammonisce il Capo dello Stato - provvedimenti che ostacolino, in qualsiasi modo, la libera circolazione delle persone e delle cose; e neppure limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale".

Un monito, per molti, alla vigilia della stesura della legge di Bilancio a non trascurare gli effetti sociali della crisi economica e della produttività. Soprattutto ora che il green deal rischia di compromettere molti posti di lavoro nei settori tradizionali dell'industria.

"Quando si parla di sostenibilità - ammonisce Mattarella - si intende anzitutto che la crescita non può più avvenire a discapito dell’ambiente. Ma sostenibilità non è soltanto questo. È anche equilibrio sociale, capacità di rinnovare e rafforzare i presupposti di valore della democrazia e della libertà.

Il valore del lavoro come fattore di ricomposizione della società va, dunque, ribadito e, se necessario, riscoperto. Si avverte intensamente la necessità di una spinta dalla base della società, a cui voi generosamente vi dedicate".