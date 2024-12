Racca resta la più ricca in Comune. E Beppe si ricompra la barca (usata)

Ascolta ora 00:00 00:00

Forse andar per mare lo aiuterà (anche) a schiarirsi le idee sul futuro in politica. Ai tempi della pandemia - e per archiviare le polemiche con il governatore della Sardegna sul «passaporto sanitario» - il sindaco Beppe Sala postò sui social una foto della sua vecchia barca, un X-Yachts, commentando: «Quando oltre al lavoro nella mia vita esisteva anche il tempo libero. Il mio massimo piacere era starmene sulla mia barca a vela. Poi l'ho venduta, ma negli ultimi anni l'ho sempre lasciata in Sardegna, prima a La Maddalena». Ha cambiato l'approdo ma è di nuovo proprietario di una barca, nella dichiarazione dei redditi del 2024 - riferita quindi al 2023 - appena pubblicata sul sito del Comune, si scopre che tra le nuove acquisizioni c'è uno scooter immatricolato nel 2024 e una «imbarcazione da diporto da 24 cavalli immatricolata nel 2017», un Boston usato, ormeggiato in Liguria. On line sono pubblicate come prevede la legge tutte le dichiarazioni 2024 delle giunta e dei consiglieri comunali. E ancora una volta, con un imponibile pari a 780.244 euro (anche se in calo rispetto ai 952.982 del 2023), batte tutti la consigliera della Lega Mariarosa Racca, presidente di Federfarma Lombardia e titolare di farmacia. Si piazza secondo il sindaco Sala, con un imponibile pari a 534.106 euro, in crescita per effetto della Finanziaria 2022 che aveva previsto un adeguamento dello stipendio dei sindaci in due step (ora è salito a 151.600 euro). Il terzo posto sul podio dei «Paperoni» di Palazzo Marino spetta all'assessore alla Casa Guido Bardelli, new entry in giunta visto che ha preso il posto di Maran dopo il voto Ue. Avvocato, ha ceduto le quote dello studio ma dichiara redditi relativi al 2023 che ammontavano a 407.178 euro. Tra i dieci più ricchi, e tutti «top 100», l'assessore al Bilancio Emmanuel Conte (con 303.538 euro dichiarati), il consigliere della lista Bernardo Manfredi Palmeri che è anche consigliere regionale (271.903 euro), Luca Bernardo, ex candidato sindaco del centrodestra e direttore della Casa pediatrica del Policlinico di Milano, capogruppo di Forza Italia (178.902 euro). A scendere: il consigliere Mauro Orso (lista Sala) dichiara un imponibile pari a 144.961 euro, il Pd Bruno Ceccarelli 125.610 euro, la consigliera FdI (in Comune e in Regione) 113.458 euro, la vicesindaco Anna Scavuzzo 110.534 euro. « Fuori concorso» la leghista Silvia Sardone che qui presenta solo 538 euro ma come gli altri eurodeputati dichiara il reddito in Belgio.

Ultimi nella classifica dei redditi Gianmaria Radice (nella foto) dei Riformisti con 11.831 euro, Luca Costamagna (nella foto) del Pd con 25.450, Deborah Giovanati (Fi) con 30.472, Francesca Cucchiara (Europa Verde) 31.344.