Radio2 racconta gli eventi in diretta, un vero servizio pubblico

Spesso non si pensa a quanto sia difficile e importante «fare» la radio degli eventi. Ossia seguire in diretta ciò che accade sul palco o sul campo e raccontarlo a chi non lo può vedere. Per decenni è stata una delle caratteristiche più decisive della radio ma lentamente se ne è persa l'abitudine.

Perciò ben vengano quelle radio, come Radio2, che hanno ancora un forte legame con la «diretta» e lo confermano occasione dopo occasione. Tanto per capirci in una settimana gli speaker di Radio2 seguiranno il Concertone del Circo Massimo poi immediatamente dopo la cerimonia dei David di Donatello e, a stretto giro, il concerto «Una nessuna centomila» dell'Arena di Verona. Uno sforzo d'altri tempi che non solo rende in pieno l'idea del servizio pubblico ma offre valore aggiunto agli spettacoli ai quali offre copertura.

Valore aggiunto perché i commenti sono qualificati e sono in grado di dare il quadro e la prospettiva dell'evento. Ad esempio oggi,nel corso del Concertone voluto dai sindacati (dalle 13.15 con un opening condotto da Big Mama in esclusiva per Rai Play, e poi su Rai 3, RaiPlay e Rai Italia). Rai Radio2 sarà la voce ufficiale del Concertone dalle 16 fino a oltre la mezzanotte in simulcast con Rai 3.

Inizia Diletta Parlangeli (foto), che è ormai una garanzia e proseguirà fino alle 19 Radio2 tornare in collegamento alle 20 con Carolina Di Domenico e Pier Ferrantini, altri due speaker di competenza cristallina che daranno senza dubbio profondità musicale al racconto delle esibizioni.

In fondo, questo è ciò che devono fare le grandi radio.