La "Giuria degli Adolescenti" di Radioimmaginaria è una grande idea

Da cinque anni Radioimmaginaria presenta la «Giuria degli Adolescenti» (nella foto) che segue il Festival di Sanremo e poi emette il proprio verdetto. Si tratta di mille ragazzi tra gli 11 e i 22 anni (mille ragazzi, non dieci o cento, quindi il campione è significativo) che Radioimmaginaria coordina in tutta Italia e che ogni sera del Festival votano le canzoni, l'interpretazione ma pure anche il look dei cantanti. Qualcuno potrà storcere il naso perché, secondo molti, il cosiddetto «look» non dovrebbe essere un metro di valutazione delle canzoni. In realtà, soprattutto per quanto riguarda la musica leggera popolare, è decisamente uno dei filtri valutativi per capire il possibile gradimento della canzone. Se l'interprete «veste» bene il brano, è più probabile che il pubblico lo apprezzi di più. In ogni caso, di solito la «Giuria» di Radioimmaginaria ci azzecca. E anche stavolta non è andata distante dal verdetto definitivo. All'Ariston Lazza è arrivato secondo mentre per il 19% della «Giuria avrebbe meritato la vittoria. Al secondo posto si è piazzato Mr Rain (16%) che è stato la vera sorpresa del Festival visto che è arrivato alla «chetichella» ma si è giocato la vittoria fino all'ultimo. Al terzo posto si è piazzato Ultimo con il 13 per cento. Il vincitore effettivo Marco Mengoni si è piazzato «solo» al quinto posto con il 9 per cento. Sono dati sui quali riflettere. È ovvio che il bacino di ascolto del Festival di Sanremo sia molto più trasversale, anche anagraficamente, rispetto agli ascoltatori di Radioimmaginaria. Ma il mercato del pop è più vicino alla sensibilità e ai gusti di chi segue questa radio nata nel 2012 e dedicata agli adolescenti. Perciò il prossimo Festival potrebbe considerare in qualche modo il parere di questa giuria, che ha anche il «polso» del mercato. Sarebbe un altro passo di Sanremo verso il futuro della musica.