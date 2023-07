Anche d'estate Radio24 è la "community" per nutrire i propri interessi

Come sempre Radio24 sfrutta l'estate per trovare nuove soluzioni, correggere gli assetti e, magari, sperimentare speaker. Una linea confermata anche dal palinsesto che entra in vigore da oggi 24 luglio fino al 3 settembre.

Nell'epoca delle radio spesso (troppo) strillate o paradossalmente dominate dall'algoritmo, Radio24 ha un orizzonte che dalla musica arriva fino all'attualità, alla salute e alle prospettive del futuro diventando una sorta di rotocalco quotidiano sempre godibile e pronto anche all'ascolto continuo, a rullo. Per capirci, Radio24 è un «informatore costante» per chiunque sia ancora legato alla radio come «community» nella quale intercettare e nutrire i propri interessi. La parola d'ordine è - per fortuna! - approfondimento.

Ed è un approfondimento mai noioso, nel senso che a Radio24 c'è poca autoreferenzialità in onda sin da 24 mattino Estate di Giulia Crivelli che garantisce una rassegna stampa non soltanto italiana (basterebbe già quella) ma anche internazionale. L'approfondimento è anche «informazione cautelare» come in Squadra Antitruffa Serpente Corallo con il trio di giornalisti Meazza, Lo Conte ed Elli che aiutano a capire come non farsi truffare in materia economica. Sono argomenti spesso trascurati dalla radio generalista che, invece, hanno sempre più appeal presso un pubblico bombardato da troppe informazioni e incapace di orientarsi. E se si potranno ascoltare le storie più emozionanti di Matteo Caccia e le interviste di Manuel Agnelli (in Leoni per Agnelli, foto), un'attenzione particolare se la merita a scatola chiusa Canzonissime - storie d'Italia nelle hit dell'estate condotto da Marta Cagnola e Daniele Bellasio che conoscono bene l'argomento e sanno come raccontarlo. Ecco, la capacità di raccontare è una delle grandi disperse di questo tempo. Invece loro due da anni ne sono bravi testimonial.