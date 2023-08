"Power Hits" e "Future Hits", il grande lavoro di Rtl e Zeta sulla musica

Mentre agosto si «sgonfia« di eventi radiofonici, crescono l'attesa e i preparativi per i Power Hits Estate di Rtl 102.5 e il Future Hits Live di Radio Zeta. Una accoppiata in tempi strettissimi, un giorno dopo l'altro. I Power Hits il 29 agosto, i Future Hits la sera dopo. Entrambi all'Arena di Verona. Ed entrambi condotti più o meno dallo stesso trio di presentatori.

La prima serata sul palco saranno Matteo Campese, Jody Cecchetto e Paola Di Benedetto. Nelle seconda Camilla Ghini (foto) prenderà il posto di Campese. Invece gli obiettivi sono piuttosto diversi, almeno sulla carta. Il Power Hits consacra quello che è il brano tormentone dell'estate, un rituale che per decenni è stato della finale del Festivalbar e che anno dopo anno è stato sostanzialmente sostituita da questo evento che ha tutte le caratteristiche in regola per restare fisso nel tempo. Intanto c'è una gigantesca quantità di ospiti, che per intero non sono stati tutti annunciati ma che sono facilmente prevedibili: all'Arena di Verona sfileranno tutte le stelle dell'estate, da Annalisa in avanti. E poi c'è una copertura sterminata perché entrambi gli eventi potranno essere seguiti in radiovisione (36dtt e canale 736 di Sky per Rtl e canale 266 del digitale e 735 di Sky per Radio Zeta), in streaming sulla piattaforma Rtl 102.5Play e su SkyUNo, Now e Tv8. Essendo la radio dei «very normal people», il nome del vincitore del Power Hits sarà annunciato da un ascoltatore.

Invece il Future Hits è una passerella di talenti emergenti che sono forti nello streaming e funzionano anche su certe radio ma che non hanno ancora una popolarità trasversale. Di fianco a loro le «Guest Star» della Generazione Zeta, che sono nomi già strafamosi come Guè ma che conservano un appeal fortissimo anche sulla Generazione Zeta. In fondo è qui che si iniziano a individuare i talenti dei prossimi anni.