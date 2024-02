RaiPlay, tuffo nel passato per una indigestione sanremese

Certo, immaginiamo che siate già tutti in overdose sanremese, soprattutto se avete fatto le due di notte con Amadeus e Mengoni o addirittura le tre con Fiorello. Però se avete ancora voglia di entrare nell'atmosfera del Festival o se invece vi piace spiluccare qui e là e sentire i commenti ai testi delle canzoni, ai look e alle immancabile polemiche, dovete ovviamente affacciarvi su tutti i programmi che seguono la kermesse e su RaiPlay, che offre un vasto catalogo delle edizioni del passato. Nel day time, che da settimane sta crescendo come ascolti, Unomattina con Ossini e Ferolla, Storie Italiane di Eleonora Daniele, La Vita in diretta di Alberto Matano (oltre ovviamente a Viva Raidue di Fiorello) veleggiano e superano il 20 per cento di share. E nei prossimi giorni faranno un boom di ascolti.

RaiPlay - grazie alla scelta di Amadeus di fare il pieno di giovani cantanti - è diventata una delle piattaforme più amate dai ragazzi, cosa che fino a poco tempo fa non era neppure immaginabile. Martedì, giornata di debutto del festival, il tempo speso live sulla piattaforma del servizio pubblico ha raggiunto ben due milioni di ore, con una crescita del 57% rispetto al 2023. I giovani spettatori potranno riascoltare i loro idoli e ripercorrere anche la storia di quelli dei loro genitori e nonni con le antologie dedicate a Giorgia, che ieri sera ha co-condotto e festeggiato i trent'anni di E poi, di Eros Ramazzotti ospite stasera e Gigliola Cinquetti (foto) che sarà nella finale di sabato ricordando i «60 anni» di Non ho l'età. Inoltre è disponibile una selezione delle edizioni di Sanremo degli anni '60 e '70.