Ramazzotti e Alicia Keys scaldano il pubblico. E il premio a Mogol

da Sanremo

Ci volevano Eros Ramazzotti e Alicia Keys per infiammare il pubblico dell'Ariston, assopito la prima serata del Festival sotto il peso di 30 canzoni, risvegliatosi nella seconda con una Pausini più ironica e a suo agio e metà dei brani, e finalmente galvanizzato nella terza con l'altra metà delle canzoni. Emozionante l'esecuzione in coppia delle due star del brano L'aurora, tra i brani più celebri del repertorio del cantante, che festeggia sul palco i 40 anni di Adesso tu. Un'esibizione dal sapore di ritorno alle origini: Alicia ha radici italiane che risalgono ai nonni siciliani ("Cantare in italiano su questo palco iconico ha un altro livello di magia. Non l'ho mai fatto prima d'ora! Ho sempre portato con fierezza la mia eredità italiana e essere qui a Sanremo oggi mi permetterà di cantarla a voce alta", aveva fatto sapere ai cronisti prima di salire sul palco).

Nel ruolo di co-conduttori accanto a Carlo Conti, l'elegante, bellissima e precisa top model Irina Shayk e un simpatico Ubaldo Pantani nei panni di Lapo Elkann. All'Ariston hanno sfilato gli altri quindici Big in gara. Il pubblico ha potuto riascoltare, con più calma e attenzione, i brani di Arisa, Eddie Brock, Francesco Renga, Leo Gassmann, Luchè, Malika Ayane, Mara Sattei, Maria Antonietta e Colombre, Michele Bravi, Raf, Sayf, Sal Da Vinci, Samurai Jay, Serena Brancale, Tredici Pietro. Momento riflessione dedicato alla pace incarnato da Laura Pausini che ha intonato Heal the world di Michael Jackson in mezzo al Piccolo Coro dell'Antoniano. Altra riflessione sul bullismo con Paolo Sarullo, sopravvissuto a un'aggressione fuori da una discoteca. Incursione della sempre bravissima Virginia Raffaele e di Fabio De Luigi per lanciare il film Un bel giorno, mentre Mogol riceve il premio alla carriera.

La serata era cominciata con la sfida finale delle nuove proposte, accompagnate sul palco da Gianluca Gazzoli, che ha ricevuto grandi complimenti per la sua

conduzione: Angelica Bove con Mattone e Nicolò Filippucci con Laguna, poi risultato vincitore. Sul palco di piazza Colombo agitazione con i The Kolors, mentre dalla Costa Toscana Max Pezzali canta Hanno ucciso l'uomo ragno.