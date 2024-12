Rapina con il guinzaglio alla fermata del bus: 3 arresti

Ascolta ora 00:00 00:00

Erano in tre, tutti giovanissimi (uno ha addirittura appena 15 anni), tutti di origine egiziana e con un atteggiamento piuttosto baldanzoso. Sono finiti a San Vittore (2) e al Beccaria (1), arrestati dalla polizia con l'accusa di rapina aggravata. Domenica infatti hanno assalito e malmenato un sudamericano, gli hanno strappato la collanina dal collo, quindi sono scappati, facendosi forti anche della presenza di un cane. La loro fuga però, grazie a una pattuglia del commissariato «Greco Turro», è durata davvero poco. Oltre al 15enne, che ha alle spalle precedenti di polizia, in carcere sono stati accompagnati anche un ventenne, anche lui pregiudicato e un 19enne che dai controlli invece è risultato incensurato.

È accaduto tutto poco prima delle 18. Quando i tre ragazzi egiziani hanno avvicinato un dominicano di 28 anni che in quel momento si trovava in compagnia della figlia minorenne ma anche di un amico, pure lui con la figlia piccola. I due padri e le due ragazzine stavano parlottando sul marciapiede davanti alla fermata all'angolo tra viale Sarca e via Bignami in attesa dell'autobus della linea 728 - quella che collega la stazione Centrale di Milano con Cinisello Balsamo e con Cusano. Adulti e ragazzine sono stati presi alla sprovvista dall'arrivo dei tre nordafricani, palesemente «armati» di cattive intenzioni. Dopo aver colpito il 28enne con schiaffi al volto, infatti, gli egiziani lo hanno anche minacciato con la catena all'estremità del guinzaglio del cucciolo di pitbull di tre mesi che era in compagnia del più giovane dei rapinatori, il 15enne. A quel punto, dopo aver spaventato per bene e messo ko il dominicano, i tre egiziani gli hanno strappato la collanina d'oro che portava al collo e del valore di 600 euro e a quel punto se la sono data a gambe.

Sul posto è intervenuta una «Volantina» del commissariato Greco-Turro. La pattuglia della polizia ha bloccato i ragazzi egiziani poco lontano dal luogo della rapina e trovati ancora in possesso della collanina appena strappata alla vittima.

E a proposito di reati in genere, ma soprattutto di rapine Milano si è già confermata maglia nera nell'indice della criminalità 2023 elaborata a ottobre dal Sole 24 Ore sulla base delle denunce rilevate nel 2022 dalle forze dell'ordine. Quindi con 6mila991 reati denunciati ogni 100mila abitanti nel 2022 e denunce in crescita del 3.5% anche nel primo semestre 2023 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Il dato 2022 del capoluogo lombardo risulta in calo, se confrontato con il numero dei reati denunciati nel 2019 (225mila078 contro 219mila671) o nelle annualità precedenti. A inasprirsi, però, sono i reati predatori, che spesso avvengono per strada: agli «storici» record negativi per i furti con destrezza (1.

030 ogni 100mila abitanti) e negli esercizi commerciali, Milano oggi affianca nuovi primati nel numero di rapine in pubblica via e nei furti con strappo che fino a un anno fa appartenevano ad altre province (rispettivamente Rimini e Napoli).