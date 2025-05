La rassegna fino al 2 giugno

Ascolta ora 00:00 00:00

Si intitola «Da una società dell'invecchiamento a una società della longevità» l'incontro che avrà per protagonista Andrew J. Scott oggi a Torino, al Festival internazionale dell'economia 2025 (Collegio Carlo Alberto - Common Room, ore 18.30). Il Festival, giunto alla quarta edizione e in programma fino al 2 giugno, è a cura di Editori Laterza, Collegio Carlo Alberto Torino Local Committee, con la direzione scientifica di Tito Boeri. Quest'anno è dedicato a «Le nuove generazioni del mondo». Oggi, nella seconda giornata del Festival, fra i numerosi ospiti ci saranno anche Philippe Aghion, professore presso il Collège de France e la London School of Economics, l'economista e divulgatore scientifico Luciano Canova, Barbara Caputo, professoressa presso il Dipartimento Automatica e Informatica del Politecnico di Torino, il Nobel per l'economia Paul Krugman, lo storico e sociologo della politica francese Marc Lazar e Rachel Ngai, professoressa di Economia presso la London School of Economics and Political Science.

I temi al centro delle discussioni saranno, tra gli altri, l'emergenza demografica e le sue conseguenze (come l'invecchiamento delle nostre società, di cui si occupa Scott); le trasformazioni del mercato del lavoro legate anche ai mutamenti tecnologici, in particolare all'avvento dell'Intelligenza artificiale; la gestione dei fenomeni migratori, sia in entrata sia in uscita, in un mondo sempre più instabile e in un Paese, l'Italia, in difficoltà nel trattenere i propri talenti e nell'attrarne dall'estero.