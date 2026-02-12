Resilienti, scalabili e iper-interconnesse: ecco le dieci aziende sul podio del futuro

Se la sesta edizione di "Imprese Vincenti" ha scelto Milano come rampa di lancio, è perché qui il Made in Italy ha smesso da tempo di essere solo sinonimo di stile per diventare un laboratorio di alta tecnologia applicata. Le dieci storie premiate ieri nella sede di Intesa Sanpaolo non sono semplici successi aziendali, ma tasselli di un'economia scalabile, resiliente e profondamente interconnessa. Un'economia italiana che guarda ben oltre i confini dello Stivale, ma che tiene la qualità del Made in Italy come punto focale.

TRA PROTEZIONE E CYBERSECURITY

Il tema della sicurezza attraversa verticalmente le premiazioni milanesi. Da un lato c'è la protezione digitale di Bitcorp, che con le sue piattaforme Zadig garantisce la sovranità del dato a organizzazioni complesse e piccole medie imprese, rispondendo alla sfida della cybersecurity in settori regolamentati. Dall'altro, la protezione diventa fisica e tangibile con Isaac: una pmi innovativa che "cura" gli edifici con sistemi intelligenti di protezione sismica attiva, capaci di contrastare le vibrazioni in tempo reale per garantire la continuità operativa di infrastrutture strategiche.

La difesa dei beni, però, passa anche per l'invisibile: Selite eccelle nella schermatura dai campi elettromagnetici per settori critici come l'automotive e il medicale. Mentre Forind Avio Elettronica si conferma partner indispensabile dell'aerospazio, progettando componenti che dissipano il calore e schermano l'elettronica nei contesti più estremi del volo.

L'INGEGNO DELLA MATERIA

La solidità lombarda resta ancorata alla manifattura, ma con un magazzino che è un unicum in Europa: quello di Eure Inox, trafileria che con 25mila tonnellate di acciaio inox garantisce una rapidità di consegna che è diventata il suo asset competitivo. Una capacità di esecuzione che si ritrova nell'automazione industriale di Mechanica, capace di offrire impianti "chiavi in mano" ai colossi mondiali degli elettrodomestici, e in Tecam, che trasforma la gestione dei rifiuti in un processo di alta precisione meccanica su veicoli industriali.

CULTURA, SALUTE E GRANDI EVENTI

Ma Milano è anche la capitale dei servizi avanzati. Lo dimostra Goppion, che da settant'anni progetta le vetrine dei musei più importanti al mondo, trasformando la conservazione delle opere d'arte in una sfida ingegneristica d'élite. La scalabilità dei servizi si riflette anche in Ristogest, il "general contractor" del settore alimentare capace di gestire la complessità dei grandi eventi (dallo Stadio Olimpico al moto Gp di Monza), e nella visione di Serenis Health, piattaforma che ha digitalizzato l'accesso alla salute mentale, rendendo la psicoterapia un servizio accessibile e moderno.

Dieci nomi, dieci visioni diverse.

Ma con un fattore comune: la consapevolezza che per essere "Imprese Vincenti" oggi non basta produrre bene. Per vedere il futuro come una sfida e non solo con paura bisogna saper proteggere, innovare e, soprattutto, sognare in grande.