Una rete di super-sensori pronta a identificare gli oggetti in volo nelle orbite attorno alla Terra

Leonardo contribuisce alla sorveglianza dello spazio militare europeo, assecondando così un preciso indirizzo strategico formulato dalle autorità Ue e ribadito anche all'interno del programma spaziale 2021-2027 adottato dal Consiglio e dall'Europarlamento. Grazie al proprio know-how e alla propria leadership nel settore aerospaziale, Leonardo guiderà in particolare un progetto vinto nell'ambito del programma European Defence Fund, il Fondo europeo della difesa.

Si tratta di EMISSARY (European Military Integrated Space Situational Awareness and Recognition capability), un progetto di quarantotto mesi che mira a migliorare la sorveglianza del dominio spaziale a livello europeo, attraverso lo sviluppo di una rete di sensori avanzati, sia terrestri che spaziali, e di un sistema di Comando e Controllo, per supportare operazioni multi-dominio e garantire la sovranità nazionale ed europea in orbita.

Nello specifico, l'iniziativa promossa da Leonardo ha lo scopo di sviluppare centri militari SSA (Space Situational Awareness) interconnessi con i rispettivi sensori, per incrementare la capacità di sorveglianza militare dello spazio a livello europeo, per poter scambiare dati e prodotti. L'obiettivo è quello di contribuire alla costruzione di una completa e dettagliata ricognizione in tempo reale dello spazio in termini di informazioni relative ai satelliti, attraverso misurazioni estremamente precise, report e grafici. Tra i temi innovativi trattati dal progetto vi è anche lo sviluppo di sensori (RF e ottici terrestri e a bordo di satelliti) per rilevare, tracciare, identificare e caratterizzare oggetti spaziali nelle diverse orbite intorno alla Terra.

Leonardo coordina un consorzio di oltre quarantacinque partner tra industrie, piccole e medie imprese, università ed enti di ricerca, provenienti da tredici

diversi paesi europei. In particolare, l'azienda guidata dall'amministratore delegato Roberto Cingolani ha la responsabilità del Comando e Controllo, del segmento di terra, e dei sensori radar sia terrestri sia spaziali.