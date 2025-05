Dalla ricerca sul cancro all'Alzheimer. Human Technopole lancia 100 progetti

Ascolta ora 00:00 00:00

Trovare nuovi farmaci per il tumore al seno metastatico, predire l'insorgenza di una rara malattia del sonno, capire perché alcune ferite non guariscono e studiare l'evoluzione del DNA nel corso delle epoche: sono queste le sfide di alcuni dei 102 nuovi progetti che hanno potuto accedere a tecnologie e strumenti di ricerca avanzati all'interno delle Piattaforme Nazionali, le tecnologie messe a disposizione di ricercatori provenienti da tutta Italia di Human Technopole.

A giugno, Human Technopole ha annunciato l'apertura del primo bando di accesso alle Piattaforme Nazionali, dando alla comunità scientifica italiana la possibilità di usufruire di microscopi ad altissima risoluzione, di strumentazione per il sequenziamento genomico di ultima generazione e di strumenti per la produzione di cellule staminali e organoidi.

A cinque anni dall'avvio delle sue attività, l'istituto conta oggi un organico di 500 persone, di cui l'80% ricercatori e personale di supporto tecnico-scientifico: professionisti di 39 nazionalità diverse, con un'età media di 30 anni. Il 40% del personale di ricerca arriva dall'estero, di cui un centinaio di italiani, che hanno già pubblicato oltre 488 articoli con affiliazione HT e ottenuto 26 milioni di finanziamenti esterni tramite grant e borse di studio europei ed internazionali, inclusi 5 ERC, grant della Commissione Europea.

«Aprendo le proprie strumentazioni alla comunità scientifica, Human Technopole funge da catalizzatore per la ricerca italiana nel campo delle scienze della vita - spiega il presidente di Human Technopole, Gianmario Verona - secondo un vero e proprio modello di open innovation, ambendo a divenire punto di riferimento per la ricerca nazionale e internazionale. Le cinque Piattaforme, progettate per centralizzare tecnologie molto avanzate e dialogare l'una con l'altra, permettono ai ricercatori di avere un supporto a 360 gradi e una transizione fluida tra diversi ambiti di studio. Questa iniziativa favorisce il trasferimento tecnologico, tema strategico per l'Italia in questo momento storico». «L'obiettivo di Human Technopole è quello di supportare con ogni mezzo la ricerca degli scienziati italiani» ricorda Marino Zerial, direttore di Human Technopole.

Le aree di indagine al centro di questi primi progetti spaziano dalle singole patologie alla genomica di popolazione, con una predominanza di studi dedicati ai tumori.

Un terzo delle ricerche, 39, si occuperanno d'indagare l'origine, l'evoluzione e le possibili cure per diversi tipi di cancro. Tra le altre tematiche approfondite, 10 progetti saranno dedicati alle malattie neurodegenerative, mentre 7 a quelle genetiche.