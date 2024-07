Estate in forma

Ascolta ora 00:00 00:00

Vivere al meglio la stagione estiva vuol dire gestire principalmente tre fattori: pelle poco elastica con l’accentuarsi di rughe e linee sottili, circolazione difficile con gonfiore, crampi e pesantezza delle gambe e secchezza cutanea con tendenza alla disidratazione.

In nostro aiuto vengono prodotti a base di piante, estratti vegetali e minerali con sostanze benefiche in composti bioattivi: dobbiamo scegliere quelli che proteggono le membrane cellulari e le cellule dallo stress ossidativo, aiutano la circolazione per mantenere la tonicità dei vasi sanguigni e dei tessuti e supportano un buon livello idratazione.

Soluzioni naturali per stare e sentirsi meglio

I prodotti naturali hanno un’azione graduale e delicata e, usati con costanza, aiutano a rimuovere problemi e fastidi così da godersi appieno le vacanze. Vediamo quali tipologie possono aiutarci.

In primo luogo gli antiossidanti, che riducono stress ossidativo causato dal caldo e dai raggi UV e mantengono la pelle elastica e tonica, prevenendo danni cellulari e rallentando linee sottili e rughe.

Poi fondamentali sono i regolatori della microcircolazione, che ossigenano i tessuti, alleviando gonfiore, pesantezza e i crampi alle gambe e migliorando l’aspetto della pelle.

Infine non vanno dimenticati gli integratori con Acido Ialuronico e Collagene che apportano il giusto grado d'idratazione della pelle, ne prevengono la secchezza e la rendono compatta e densa.

Suggerimenti

Sotto i consigli del team di professionisti di Felixofia, il sito di salute, bellezza e benessere on-line.

Perle Irio - Antiossidanti - anti age – 90 perle

Con Oli di Borragine e Cartamo, estratto di Sisymbre Irio (omega 3,6,9) e Vitamina E

Modalità d'uso: 2 perle al giorno - 1 al mattino, 1 al pomeriggio

Scopri il prodotto

Vie Circulacion: Regolatore naturale della microcircolazione - 20 fiale da 10 ml

Con Ribes, Vite rossa, Ginkgo Biloba, Bioflavonoide di agrumi e Mirtillo

Scopri il prodotto

Ialuronic Actidrink – Idratante – ristrutturante Sciroppo con acido Ialuronico e Collagene - 150 ml

Con Collagene, Acido Ialuronico, Melograno, Calendula, Fumaria, Ananas, Vitamine C e B10

Modalità d'uso: 10 ml al giorno (misurino incluso) - bere puro o diluito in acqua

Scopri il prodotto

Leggi anche: Pelle sana, bella e luminosa tutto l'anno