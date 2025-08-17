Fenomeno "superager": perché alcuni 80enni hanno il cervello 30 anni più giovane

Non tutti invecchiamo allo stesso modo, lo sappiamo, ma alcuni anziani sono davvero molto più fortunati di altri: 25 anni di ricerca portati avanti dalla Northwestern University americana hanno studiato individui "unici" le cui facoltà cognitive e il cervello nel suo complesso resistono egregiamente al passare del tempo.

Chi sono i "superager"

Con questa espressione gli scienziati hanno esaminato il cervello di ottantenni che hanno mostrato prestazioni di memoria eccezionali e paragonabili a quelli di individui che sono più giovani anche di tre decenni. In pratica è come se avessero le capacità di persone di mezza età andando contro le convinzioni secondo le quali il declino cognitivo è una parte inevitabile dell'invecchiamento. La ricerca è stata pubblicata negli ultimi giorni sulla rivista scientifica Alzheimer's Association: dal 2000 sono stati esaminati 290 partecipanti con gli scienziati che hanno poi eseguito l'autopsia su 79 cervelli: se in alcuni casi hanno scoperto tracce di proteine amiloidi e tau (responsabili di malattie cognitive cone l'Alzheimer), in altri casi non è stato riscontrato nulla di tutto ciò.

La scoperta

" Ci siamo resi conto che ci sono due meccanismi che portano qualcuno a diventare un superager ", ha dichiarato la dottoressa Sandra Weintraub , professoressa di psichiatria, scienze comportamentali e neurologia presso la Northwestern University Feinberg School of Medicine. " Uno è la resistenza: non si formano placche e grovigli. Il secondo è la resilienza: si formano, ma non si altera il cervello ". Insomma, si può invecchiare ma senza necessariamente andare incontro agli effetti negativi legati all'anzianità. " I nostri risultati dimostrano che una memoria eccezionale in età avanzata non solo è possibile, ma è anche legata a un profilo neurobiologico specifico. Questo apre la strada a nuovi interventi volti a preservare la salute del cervello anche negli ultimi decenni di vita ", ha aggiunto la docente.

Tra i risultati più significativi, alcuni superager hanno mostrato punteggi altissimi in specifici test alla pari di persone di età compresa tra 50 e 60 anni ma è stato scoperto che anche la loro struttura cerebrale è "giovanile" perché, a differenza dei cervelli che invecchiano tipicamente, i superager non mostrano un assottigliamento significativo della corteccia (lo strato esterno del cervello) e hanno anche una corteccia cingolata anteriore più spessa rispetto agli adulti più giovani. Questa parte del nostro cervello è quella preposta alle emozioni, motivazioni e processo decisionale.

Le prospettive per il futuro

In questo modo, studiando nel dettaglio i tratti biologici e comportamentali associati al "superaging", gli scienziati puntano a conoscere nuove

strategie per aumentare la resistenza cognitiva e contemporaneamente a ritardare (ma anche prevenire) terribili malattie come l'Alzheimer e tutte le altre che sono le principali responsabili di declino cognitivo e demenza.