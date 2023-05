Il freddo estremo combatte l'obesità: i risultati dello studio

Basterebbero 120 secondi a temperature gelide più del doppio (-110°C) di quelle che si registrano normalmente al Polo Nord e al Polo Sud per combattere l'obesità: è il risultato di una ricerca presentata al recente Congresso Europeo sull'Obesità che si è tenuto a Dublino. Se è vero che la criostimolazione e la crioterapia hanno già effetti benefici sull'organismo umano, questi risultati potrebbero rappresentare una svolta importante per le persone con questa patologia.

I risultati dello studio

Lo studio ha preso in esame 29 pazienti obesi ricoverati seguendo uno schema dietetico personalizzato, attività fisica e supporto psicologico ma una parte di loro è stata sottoposta a dieci sessioni di criostimolazione: due minuti a 110 gradi sotto lo zero all'interno di una criocamera nell'arco di 14 giorni; gli altri pazienti, invece, hanno avuto un placebo con temperature a -55°C ma senza la criostimolazione. In tutto ciò, l'abbigliamento dei pazienti era pienamente estivo con pantaloncini e maniche corte, in pratica outfit minimal per incamerare quanto più gelo possibile.

Le differenze tra i due gruppi

Ebbene, i ricercatori hanno scoperto che si sono abbassati i livelli di colesterolo e trigliceridi in tutti e due i gruppi ma in maniera maggiore in quelli con la criostimolazione che erano scesi del 17% rispetto all'8,7% dei placebo (per quanto riguarda i trigliceridi) mentre il colesterolo è sceso più del doppio (20,2% contro 9,4%) nel gruppo dei criostimolati. Non è finita qui perché il cosiddetto colesterolo cattivo (Ldl) è sceso del 24,7% contro il 10,5% dei placebo e il glucosio nel sangue è calato del 10,3% rispetto al 2,8% dei placebo. Altra nota positiva il calo della circonferenza vita sceso del 5,6% contro l'1,4% dei placebo. Insomma, tutti risultati in un'unica direzione: la criostimolazione a -110°C dà effetti benefici evidenti.

"Utile contro obesità"